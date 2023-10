Tiziano Ferro ha spiegato come sta vivendo dopo la separazione dall’ex marito Victor Allen. Inoltre, il cantante italiano che vive a Los Angeles ha chiarito perché non può portare i suoi figli in Italia.

Tiziano Ferro spiega perché ha divorziato: “Mi separo per salvare i miei figli”

Tiziano Ferro torna a parlare e a spiegare le cause del suo divorzio dall’ex marito Victor Allen. “Sono fortunato. Non ho mai conosciuto la vera solitudine” ha scritto nel post sui social, raccontando qualcosa di questi giorni: “Pure qui, a decine di migliaia di chilometri da chi mi conosce davvero, ho sentito l’abbraccio potente che solo i veri amici sanno concederti. Questa è una settimana speciale per me: esce il mio primo romanzo. Sognavo uno scenario diverso per il giorno della sua nascita ma non importa. La valanga d’affetto che sto ricevendo è così potente da far rumore. E quello, adesso, è tutto ciò di cui ho bisogno. Vi voglio bene”.

“Non potevo tenere nascosta la verità. Ho sempre vissuto mostrando una sola versione di me stesso, quella vera, e preferisco così piuttosto che inventare scuse e affrontare l’ansia che le cose possano venire fuori senza che le abbia potute spiegare. In questo momento, tuttavia, io che non sono invidioso, ammetto che invidio chi racconta di essersi separato nella pace più assoluta“.

“Non è un bel periodo – ammette in un’intervista al Corriere della Sera – C‘è chi non affronta i problemi e fa scelte all’antica trascinando situazioni che possono diventare tossiche non solo per lui, ma per i figli. Io appartengo a una generazione i cui genitori non si sono lasciati per il bene dei figli, ma creando in realtà solo scompensi, facendo respirare infelicità ai bambini”.

Perché il cantante non può portare i figli in Italia

Ferro sottolinea che la notizia del divorzio e dell’annullamento del tour per presentare il suo romanzo “ha scatenato gli odiatori seriali e ha dato pane ai cretini, specie considerando che i miei figli erano con me in tour in Italia questa estate. Ora, non poter partire coi bimbi è dovuto non alle leggi italiane, ma a un tecnicismo noioso e fastidioso: avendo un divorzio in corso, non posso lasciare lo Stato della California coi miei figli. Sarei potuto venire da solo, ma avrebbe significato non potermi occupare di loro, che in questo periodo stanno soprattutto con me”.