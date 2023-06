Chiara Bella, chi è la figlia del cantante Gianni: vita privata, marito e rapporto con il papà

Chiara Bella ha la musica nel sangue come eredità familiare senza ombra di dubbio. Chiara è la figlia di Gianni e Marcella e con i due spesso collaborare ed è presente ai loro eventi. Tuttavia, si è costruita una strada da solo sempre nel mondo della musica.

Chiara Bella, chi è la figlia del cantante Gianni: vita privata

Chiara Bella è figlia e nipote d’arte: il cognome ovviamente dice tutto della sua eredità musicale ed artistica. Chiara è la figlia di Gianni e la nipote di Marcella. Ha, infatti, frequentato il Conservatorio e si è specializzata in canto. Della sua vita privata, ha parlato in qualche intervista. “Senza dubbio il momento tutto per me è fatto di sport, attività fisica. Corsa all’aria aperta, lezioni a corpo libero con attrezzature, e personal trainer che mi prepara le schede a cui devo attenermi. Lo sport per me è importantissimo“, ha raccontato. “Altro momento per me molto importante e tutto mio è dato dalla meditazione. Ho un insegnante e un gruppo con cui condivido questi momenti per me molto importanti perché sono momenti di crescita spirituale e lo faccio con grande passione. Mi rendono molto felice ed appagata”, le sue parole a Index Musica.

Si occupa anche di produrre musica. Infatti, da quando vive a Parma si è dedicato al progetto “Verdi Rap” dove alcuni giovani artista rapper dovevano creare un brano inedito ispirandosi a Verdi.

Il marito e rapporto con il papà

Chiara è sposata con un noto imprenditore e che da questo ha avuto tre figli. Oltre alla vita privata e alla passione per lo sport, la musica è il suo lavoro che si intreccia con i percorsi artistici della zia Marcella e del papà Gianni. Spesso compara dietro le quinte ma anche sul palco con i due artisti.

