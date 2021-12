Chi è Fabrizio Pausini, papà di Laura Pausini a The Voice Senior

Fabrizio Pausini sarà uno dei partecipanti a The Voice Senior, nuovo programma di Rai 1. Scopriamo chi è e alcune curiosità su di lui

Fabrizio Pausini è il papà di Laura Pausini e sarà uno dei concorrenti a The Voce Senior. Vediamo meglio chi è.

Chi è Fabrizio Pausini

Fabrizio Pausini, classe 1945, è il papà della famosa cantante Laura Pausini. Originario di Solarolo lavora come cantante di pianobar, tanto che ha fondato insieme a Renzo Casadio il duo Les Copains Music Show. La grande passione che Laura ha per il canto, pochi lo sanno, deriva anche da lui. È sposato con Gianna Ballardini, ex maestra di asilo, dalla quale ha avuto Laura Pausini (nata nel maggio 1974) e Silvia. L’uomo è nonno di tre nipoti: Paola (nata dall’amore tra sua figlia Laura e il musicista Paolo Carta), Cecilia e Matteo (figli di Silvia Pausini).

La presenza a The Voice Senior

Fabrizio Pausini nel 2021 ha deciso di prendere parte a The Voice Senior, talent show in onda su Rai1. Grande appassionato di musica, il primo strumento che ha imparato a suonare è stata la fisarmonica che il padre gli aveva regalato all’età di 8 anni. L’uomo ha raccontato di essere un musicista e dopo un po’ ha rivelato di essere il padre di Laura Pausini. La decisione di partecipare è arrivata dopo una richiesta dei nipotini.

Curiosità

Lui e la moglie Gianna sono presenti nel video del brano di Laura Pausini Se non te. La figlia Laura, in occasione della nomination agli Oscar, ha dedicato la sua nomination agli Oscar del 2021 proprio al papà Fabrizio, il suo primo fan che si era reso conto del suo grande talento.