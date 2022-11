Museo delle Illusioni a Roma, nuova apertura: inaugurazione, dove comprare i biglietti e prezzi

Museo delle Illusioni a Roma: inaugurazione nel weekend 12 e 13 novembre 2022. Un'altra sede in Italia dopo Milano.

Museo delle Illusioni a Roma: nuova apertura dopo le tante sedi presenti in tutto il mondo. Dopo l’apertura della sede di Milano nel 2021, eccone un’altra sempre in Italia. L’inaugurazione arriva nel weekend 12 e 13 novembre 2022.

Museo delle Illusioni a Roma, nuova apertura: inaugurazione

Il Museo delle Illusioni apre a Roma in via Merulana 17 ed inaugura la nuova sede sabato 12 e domenica 13 novembre.

“Se un’immagine vale mille parole, noi ti garantiamo che un’illusione ne nasconde più di un milione”, così si presenta il MoiRoma. Il progetto di questa tipologia è nato nel 2015 a Zagabria, Croazia. Poi, sono state aperte diverse altre sedi: Cairo, a Dubai, da Chicago a Parigi, a New York, a Toronto fino ad arrivare in Italia: a Milano nel 2021e nel 2022 a Roma. Il percorso è interattivo su un piano, della durata di circa un’ora, con più di 70 attrazioni fra stanze e installazioni che riguardano la scienza, in particolare la fisica e la psicologia. Ecco le attrazioni e le illusioni presenti nel nuovo museo di Roma:

Stanza Ames

Stanza Ruotata

Stanza dell’Infinito

Stanza Anti-Gravità

Vortex Tunnel

L’illusione della Sedia di Beuchet

Pozzo senza fondo

Caleidoscopio

Il tavolo dei cloni

La testa sul piatto

Il vaso di Rubin

L’Illusione dei Volti Concavi

Giradischi

Il Cilindro Ambiguo

Bastoncino insidioso

Illusioni fotografiche

Illusioni otticheOlogrammi

Dove comprare i biglietti e prezzi

I biglietti vanno dai 12 euro per i bambini ai 18 euro per gli adulti, nel fine settimana è obbligatoria la prenotazione sul sito del museo. L’apertura è tutti i giorni dalle 10 alle 20:30 con ultimo ingresso alle 19:30. La chiusura è fissata alle ore 21 con ultimo ingresso alle 20.

Gli studenti delle scuole superiori e delle università pagano 15 euro così come gli over 60. Costo 15 euro, incluso l’accompagnatore, anche per le persone con disabilità.

C’è poi un biglietto famigli aa 45 euro per 2 adulti e 2 bambini. Tutte le informazioni e le modalità di acquisto online si trovano sul sito del museo.

