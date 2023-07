Manfredonia, bambini annegati: chi erano e cos’è successo ai due fratellini

Manfredonia, bambini annegati in un vascone: i corpi dei due piccoli sono stati ritrovati senza vita nella note nella provincia di Foggia. Sulla vicenda è stata aperta un’indagine per omicidio colposo per accertare eventuali responsabilità.

Manfredonia, bambini annegati: chi erano

Una tragedia nella città di Manfredonia: due bambini sono morti annegati. Erano due fratellini di origine rumena e avevano rispettivamente 6 e 7 anni. Nella giornata di martedì 11 luglio i due piccoli si erano allontanati da casa e nessuno ha avuto più notizia se non quando sono stati ritrovati i due corpicini.

Messaggio di cordoglio e saluto da parte del sindaco Gianni Rotice sui social: “La tragedia dei due piccoli fratellini ha sconvolto la nostra comunità e tutt’Italia nel cuore della notte. Nonostante i primi drammatici dettagli della vicenda, tutti avevamo sperato sino all’ultimo che potessero essere ritrovati sani e salvi. Una preghiera per loro ed un grazie alle Forze dell’Ordine e a quanti, nonostante il buio e le difficoltà logistiche della zona, si sono prodigati immediatamente con generosità e professionalità nelle operazioni di ricerca. La comunità di Manfredonia si stringe con profondo dolore ed affetto attorno alla famiglia delle due vittime”.

Cos’è successo ai due fratellini

Nella notte i corpi sono stati rinvenuti all’interno di una vasca per l’irrigazione di un’azienda agricola tra Manfredonia e Zapponeta, in località Fonterosa. Il vascone è grande 40 metri per 40 e profondo 3 metri. Il ritrovamento, da parte dei vigili del fuoco e dei sommozzatori, è avvenuto dopo aver notato le ciabatte dei piccoli a bordo vasca. Secondo le prime ricostruzioni da parte degli inquirenti i due piccoli si sarebbero tuffati nel vascone per rinfrescarsi e probabilmente non sono riusciti più a risalire. Sulla vicenda è stata aperto indagine per omicidio colposo per accertare eventuali responsabilità sulle morte dei due bambini.

