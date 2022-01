Chi è Ignazio Moser, fidanzato di Cecilia Rodríguez

Ignazio Moser è un ex ciclista su strada figlio di Francesco Moser. Dopo aver lasciato la carriera sportiva, è diventato un volto televisivo.

Chi è Ignazio Moser

Ignazio Moser, nato il 19 giugno 1951, ha le sue radici in Trentino Alto Adige (precisamente nel paesino Palù di Glovo). Fin da piccolo, anche spinto dalla passione del padre, si avvicina al ciclismo e inizia a gareggiare da giovane campionati individuali italiani di ciclismo.

Nel 2011 debutta tra i dilettanti elite/under-23 con il team bresciano Lucchini-Maniva Ski per poi passare nel 2012 alla Trevigiana-Dynamon-Bottoli. Ciò lo porterà, successivamente, a vincere la Piccola Coppa Agostoni nel 2011 e il Gran Premio Polverini Arredamenti nel 2012. Dal 2012 in avanti, in particolare, la sua carriera ha un boom in quanto ai campionati europei in Lituania vince la medaglia di bronzo nell’inseguimento a squadre (insieme a Elia Viviani, Paolo Simion e Liam Bertazzo).

Nel 2014 altre piste portano grande soddisfazione a Ignazio tanto che trionferà nel Tour de la Guadeloupe. A fine 2014, però, decide di ritirarsi nell’azienda vitivinicola del padre lasciando la sua carriera sportiva.

Dallo sport alla televisione

Ignazio Moser, a fronte della sua carriera sportiva, è stato chiamato in televisione in più occasioni diventando un volto anche del piccolo schermo. Nel Giro d’Italia 2017 è stato chiamato come opinionista e nel settembre 2017 ha preso parte al Grande Fratello Vip (raggiungendo la semifinale).

Nel 2020, poi, passa alla conduzione con Cecilia Rodríguez di Ex on the Beach Italia su Mtv e nell’aprile 2021 torna a partecipare ad un altro reality: l’Isola dei Famosi.

La relazione con Cecilia Rodríguez

Ignazio Moser è attualmente fidanzato con Cecilia Rodrìguez dal 2017, anno in cui entrambi hanno partecipato al Grande Fratello Vip 2. Nonostante Cecilia fosse già impegnata, anche se in maniera turbolenta, con l’ex tronista Francesco Monte, alla fine Ignazio Moser è riuscito a conquistare la sorellina di Belen.

La coppia infatti, nel corso degli anni, è diventata sempre più unita e ha dimostrato di resistere anche ad alcune difficoltà. Nell’estate del 2020 infatti, i due hanno avuto una piccola crisi tanto da spingerli a trascorrere le vacanze separati. I due però, alla fine sono riusciti a trovare un punto di incontro e ad oggi convivono insieme a Milano.

Curiosità

Ignazio Moser ha una sorella e un fratello: Francesca e Carlo. Sul suo corpo ha tre tatuaggi e con Cecilia ha un cane di nome Aspirina. Ha una pagina Instagram molto seguita e ha dichiarato di desiderare dei figli. Recentemente ha confessato di Instagram di avere dei problemi di salute tanto che nelle ultime apparizioni è apparso visibilmente dimagrito.