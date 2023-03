Napoli, accoltellato un 12enne: codice rosso

Le notizie di cronaca non mancano mai e si uniscono alle tante notizie degli ultimi giorni. Vicenda scioccante quella accaduta a Napoli, dove un 12enne è stato accoltellato e trasportato d’urgenza in ospedale.

Responsabile sembra essere un suo coetaneo, cosa che rende l’accaduto ancora più grave.

Un 12enne accoltellato a Napoli: il colpevole è un suo coetaneo

Una triste e preoccupante vicenda ha rovinato la Domenica di una famiglia napoletana. Un giovane ragazzino, di appena 12 anni, è stato infatti vittima di una feroce violenza per mano di un suo coetaneo. A causa di un litigio il responsabile ha utilizzato un coltello per ferire – in più punti – il ragazzino, trasportato poi d’urgenza in ospedale con un codice rosso.

La vittima presenta diversi tagli, con molte ferite lacero contuse che coinvolgono arti superiori, schiena e torace. Nonostante le molte coltellate, il giovane non è in pericolo di vita. Rimarrà comunque nell’ospedale pediatrico Santobono per un po’ di tempo, così da poter monitorare la situazione.

L’evento ha avuto luogo – e inizio – in piazza Municipio, nella serata di Sabato 11 Marzo. Il 12enne era in compagnia di altre persone ed è stato improvvisamente attaccato dal coetaneo che non ha esitato a colpirlo in diversi punti e con decisione. Dopodiché si è dato alla fuga, mentre l’ambulanza accorreva sul posto per soccorrere la vittima.

Giunti sul luogo del delitto anche i carabinieri che, in poche ore, sono riusciti a identificare e catturare l’aggressore. Anch’egli di giovane età, non può essere considerato imputabile (dato che dovrebbe avere almeno 14 anni e massimo 18). Verrà pertanto segnalato a chi di competenza, ovvero ai servizi sociali e all’autorità giudiziaria. Le forze dell’ordine, dopo aver preso il giovane responsabile, hanno raccolto le testimonianze dei passanti e si sono aiutati con l’acquisizione – e la visione – dei vari filmati di videosorveglianza disposti in quella zona. Così, in poco tempo, hanno avuto modo di ricostruire tutta la scena, anche se sfugge il movente.

Senza dubbio preoccupa la giovane età dei protagonisti, dettaglio che rende più delicato l’evento.