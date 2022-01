Chi è Marco Bocci: moglie Laura Chiatti, figli, malattia, ex fidanzate famose

E’ un attore italiano tra i più famosi e amati, marito di un’attrice altrettanto popolare Laura Chiatti. Vediamo meglio chi è Marco Bocci.

Chi è Marco Bocci: carriera

Marco Bocci, nome d’arte di Marco Bocciolini (questo il suo vero nome), è un attore italiano, nato il 4 agosto 1978 a Marsciano, in Umbria.

Attore di teatro, dove esordisce nel 2000, cinema e soprattutto televisione, comincia la sua carriera diplomandosi in recitazione presso il Conservatorio Teatrale d’Arte Drammatica “La Scaletta” a Roma.

Lungo l’elenco dei film, degli spettacoli teatrali e delle serie tv in cui ha recitato. Ricordiamo, tra i tanti, che ricoperto il ruolo del commissario Nicola Scialoja nella serie televisiva Romanzo Criminale e quello del vicequestore Domenico Calcaterra nella serie TV Squadra antimafia.

I romanzi

Marco Bocci è anche scrittore. Il suo primo romanzo, “A Tor Bella Monaca non piove mai” (2016), nel 2019 è diventato anche un film, con lo stesso titolo, che ha segnato il suo esordio come regista cinematografico.

“In provincia si sogna sbagliato”, secondo romanzo, è uscito nel 2020.

Marco Bocci vita privata: chi è la moglie Laura Chiatti

Nel dicembre 2013 il protagonista della serie tv “Solo” ufficializza la sua relazione con la collega attrice Laura Chiatti. La coppia si sposa il 5 luglio 2014 e annuncia l’attesa di un bambino. La coppia vive in Umbria, a Perugia (anche lei è umbra, nata a Castiglione del Lago).

I figli

Enea nasce il 22 gennaio 2015, mentre l’8 luglio 2016 nasce il secondogenito Pablo.

Le ex fidanzate famose: Emma Marrone

Prima di fidanzarsi con Laura Chiatti, Marco Bocci è stato fidanzato con Emma Marrone, che aveva chiuso il rapporto con Stefano De Martino. I due sono stati paparazzati durante l’estate 2013 in Salento, ma la relazione è durata poco.

La malattia

Nel 2018 Marco Bocci, a seguito di alcune analisi eseguite dopo un incidente in auto, è stato ricoverato e ha scoperto di essere affetto da herpes cerebrale.

Si è dovuto sottoposto a un’operazione piuttosto delicata e ha passato diverso tempo in ospedale. Intervistato da Mara Venier durante una puntata di Domenica In, ha raccontato: “Avevo le difese immunitarie basse e l’herpes anziché spuntare sulle labbra, come di solito, è arrivato al cervello. Aveva preso la parte della memoria e della parola e rischiavo grosso. Per fortuna i medici mi hanno salvato in tempo“.

La malattia lo ha spinto a cambiare anche la sua filosofia di vita.

“Quando sei in salute, o credi di esserlo – ha spiegato Marco Bocci, il Dr. Diego Mancini della serie Rai “Fino all’ultimo battito”, in un’intervista al settimanale Dipiù – non ti rendi di quante cose dai per scontate, pensi più a fare progetti per il futuro che a goderti il presente. Ma dopo quello che mi è successo, dopo avere capito di non essere invincibile e avere visto la morte da vicino, ho capito come sia importante vivere giorno per giorno e godersi le piccole, grandi gioie della quotidianità“.

Foto Instagram Marco Bocci