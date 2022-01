Belen e Stefano De Martino beccati in aeroporto: sono di nuovo insieme?

Belen Rodriguez e Stefano De Martino paparazzati insieme a Malpensa, in atteggiamenti complici. Che sia risbocciato l'amore?

Belen Rodriguez e Stefano De Martino paparazzati insieme a Malpensa. La coppia è stata beccata in flagrante dai fotografi di Whoopsee in atteggiamenti molto complici. È segno di un ritorno di fiamma tra i due ex?

Belen Rodriguez e Stefano De Martino beccati insieme a Malpensa

Dalla rottura con Antonino Spinalbese, si sono susseguiti tantissimi pettegolezzi sui possibili nuovi amori per Belen Rodriguez. Dal presunto flirt con Michele Morrone, a quello con l’ex calciatore Ezequiel Lavezzi in Uruguay, ferocemente smentito dall’ex attaccante del Napoli.

Secondo la testata di gossip online Whoopsee, tuttavia, il suo nuovo amore misterioso potrebbe essere una vecchia conoscenza. La showgirl argentina sembrerebbe essere tornata tra le braccia dell’ex marito: il ballerino e conduttore Stefano Di Martino. La coppia è stata beccata dai paparazzi di Whoopsee all’aeroporto di Malpensa. Gli scatti li riprendono sorridenti e in atteggiamenti teneri e complici. L’ex ballerino di Amici ha aspettato Belen al Gate e l’ha accompagnata all’auto, portandole galantemente le valigie.

Un incontro di cortesia o l’indizio di un ritorno della passione tra i due?

La storia d’amore tra Belen e De Martino

Belen Rodriguez e Stefano De Martino si sono conosciuti nel 2012, negli studi di Amici di Maria De Filippi. Quell’anno ballerino rompe definitivamente con Emma Marrone e comincia una lunga relazione con la soubrette argentina. Si sposano un anno dopo, il 20 Settembre 2013, e hanno insieme un figlio, Santiago, nato il 9 Aprile di quell’anno.

La loro relazione è un lungo tira e molla: dopo una separazione nel 2015, Belen e Stefano tornano insieme nel 2019. Solo un anno dopo, nel 2020, arriva un altra separazione, anche se i due restano in ottimi rapporti. Che i due ora siano pronti a riavvicinarsi?