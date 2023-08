Incedente su A1, sette auto allo scontro: code fino a 8 km sull’autostrada

Incedente su A1, sette veicoli coinvolti nello scontro nelle prime ore della mattina di sabato 12 agosto. Il maxi incidente ha causato diversi km di coda mandando il traffico in tilt. Gli aggiornamenti sono stati forniti da Autostrade per gli automobilisti che sono diretti verso Napoli. Dunque, il weekend si è aperto con una cattiva notizia per chi è in viaggio.

Incedente su A1, sette auto si sono scontrate

Il sabato del 12 agosto si apre con un grosso incidente sull’A1. Intorno alle 7 di mattina sulla Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Anagni e Colleferro verso Napoli è avvenuto un incidente all’altezza del Km 594 che ha visto coinvolte sette vetture. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della polizia stradale e il personale di Autostrade per l’Italia.

Code fino a 8 km sull’autostrada

Secondo quanto ha riferito Autostrade, l’incidente sembra essere stato risolto. Tuttavia, il traffico è stato veicolato su due corse con code di circa 8 km in direzione Napoli. Dunque, a chi è diretto verso Napoli Autostrade consiglia di uscire a San Cesareo sulla diramazione di Roma sud, percorrere la SS6 Casilina e rientrare in A1 alla stazione di Anagni.

🔄 AGGIORNAMENTO

A1 MILANO-NAPOLI ➡️ Napoli

CODA di 4 km per incidente tra Frosinone e Pontecorvo dal km 639

Entrata consigliata verso Napoli: Pontecorvo

Uscita consigliata provenendo da Roma: Frosinone https://t.co/2UpvLbW7iA — My Way di Autostrade per l’Italia (@MyWayASPI) August 12, 2023

