Mattia Narducci, chi è il nuovo fidanzato di Anna Tatangelo

Chi è il nuovo fidanzato di Anna Tatangelo, Mattia Narducci. Dopo le voci sul rapper Shade, l’ex compagna di Gigi D’Alessio pare aver ritrovato l’amore con il giovane modello classe 1997. Cosa sappiamo di lui?

Chi è Mattia Narducci, tutto sul nuovo fidanzato di Anna Tatangelo

Anna Tatangelo, storica ex compagna di Gigi D’Alessio, ha avuto una vita sentimentale travagliata negli ultimi tempi, tra la fine della sua storia con il rapper Livio Cori e le voci sul flirt con Shade. Secondo i paparazzi di Chi, tuttavia, la cantante pare aver finalmente ritrovato l’amore. La sua nuova fiamma è il 26enne Mattia Narducci, modello classe 1997 con il quale avrebbe condiviso una romantica vacanza a Parigi. Gli scatti pubblicati dal settimanale li vedono mano nella mano nelle strade della capitale francese, in atteggiamenti innegabilmente complici. Galeotti sono anche i profili Instagram di Anna e Mattia, in cui entrambi hanno pubblicato raccolte molto simili di foto parigine.

Vita privata e carriera, cosa sappiamo di lui?

Nato e cresciuto a Piacenza, Narducci si è ritagliato uno spazio sulle passerelle indossando gli abiti di marchi celebri come Guess, Dolce e Gabbana, Brubello Cucinelli, Versace, Giorgio Armani. Ha un profilo Instagram molto seguito che vanta un pubblico di oltre 100mila persone, nel quale alterna scatti delle sue sfilate ad altri che mostrano sprazzi della sua quotidianità. Secondo i reporter di Chi, nonostante la carriera da modello più che avviata, Mattia Narducci non disdegnerebbe una chance nel mondo della recitazione. Ha molti amici di grande fama nel mondo dello spettacolo italiano, tra cui Stefano Sala, Simone Susinna, Andrea Damante e l’amata coppia formata da Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli.

