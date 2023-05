Asia Argento e la sua rinascita: “Sono sobria da quasi due anni”

Tutto ha un inizio e tutto ha una fine. Il periodo buio di Asia Argento sembra terminato, grazie ad un’inaspettata rinascita. Tra la lotta alle dipendenze e l’amore trovato, l’attrice classe ’75 può finalmente sorridere.

Ospite a Verissimo, si è raccontato senza veli.

La rinascita di Asia Argento: le sue parole a Verissimo

Spesso presa di mira per i suoi modi di fare e di vivere, Asia Argento ha combattuto contro se stessa, per liberarsi dalle dipendenze dell’alcol. Dopo tanta fatica, appare finalmente sulla strada giusta.

Ospite a Verissimo, l’artista 47enne si è raccontata lasciandosi andare:

“Alcuni periodi bevevo anche al mattino. L’alcol è un depressivo, più bevi e più stai male”.

Una vera e propria “corsa disperata” senza mai una via d’uscita. Gli stessi figli l’hanno vista spesso cadere, sia Anna Lou (avuta con Morgan), sia Nicola Giovanni (avuto con Michele Civetta). Come lei stesso afferma:

“Hanno visto anche questo, ma penso sia stata una lezione anche per loro”.

Per Asia è invece stato quasi un ritorno al passato dato che anche la madre, Daria Nicolodi, aveva questo problema:

“Era un’alcolista e molte volte diventava violenta. Da piccola dicevo di non voler diventare così, ma finché non abbiamo capito e spezzato la catena, ci ritroviamo a fare gli stessi errori dei nostri genitori“.

Visibilmente messa alla prova, l’attrice romana ha dimostrato una grande crescita personale, decidendo di smettere:

“A un certo punto ho avuto un’illuminazione, dovevo salvarmi per me stessa e per le persone che avevo vicino. Ho iniziato a praticare il buddismo che mi ha aiutata a fare spazio dentro di me. Sono tornata nei gruppi di parola degli alcolisti anonimi, continuo a frequentarli e ogni giorno mi riprometto di non bere e di non usare droghe. Adesso sono 23 mesi che non bevo e non prendo droghe”.

Salvare se stessa per non crollare ancora. Quasi due anni dopo ecco la nuova nascita di Asia Argento.

Dal partner perso all’amore ritrovato

Dal suicidio del suo vecchio compagno, Anthony Bourdain, all’amore ritrovato. La “cura” di Asia Argento è passata anche da qui. Infatti dall’Agosto del 2022 ha esordito accanto a Michele Martignoni, un pugile che sembra piacere anche ai figli.

Un tunnel buio che ha improvvisato illuminato la strada dell’artista. Adesso, dopo diverso tempo, è felice:

“Michele è un uomo meraviglioso e i miei figli, che sono giudici inclementi, lo hanno approvato. Lui ha una santa pazienza, mi sta aiutando molto a capire me stessa e ad arrivare a un livello di serenità che non pensavo fosse possibile. Ho vissuto tutta la vita nei tormenti, ora ho voglia di leggerezza, di cose semplici”.

Un percorso di crescita che non può che farle bene.