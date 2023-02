Tananai, cosa significa il nome d’arte del cantante milanese? Dopo il suo debutto all’Ariston nel 2022 con Sesso Occasionale, la sua carriera ha preso il volo. Alla fine di un anno di soddisfazioni Tananai si prepara al suo ritorno al Festival di Sanremo 2023.

Tananai torna a Sanremo 2023 con Tango

Alberto Cotta Ramusino, in arte Tananai, è stato senz’altro una delle sorprese del Festival di Sanremo 2022. Tra i giovani vincitori di Sanremo Giovani 2021, insieme a Yuman e Matteo Romano, si è fatto subito notare dal pubblico con il suo brano inedito Sesso Occasionale. La risposta del pubblico di Sanremo è gelida, un 25esimo e ultimo posto, ma quella del web è molto calorosa. Per Tananai è l’inizio di un’ascesa alla fama che lo porta a ripresentarsi al Festival di Sanremo anche nel 2023, con il nuovo brano Tango. C’è tanta curiosità attorno al cantante, soprattutto per quanto riguarda il significato dietro al suo nome d’arte.

Cosa significa lo pseudonimo Tananai, ecco spiegato il nome d’arte del cantante

L’artista ha svelato l’arcano lo scorso anno a Serena Bortone, durante una puntata del rotocalco Oggi è un altro giorno. “Tananai” è una parola usata in molti dialetti del Nord Italia. Per il cantante, il suo nome d’arte è legato a tanti ricordi d’infanzia: “Tananai è come mi chiamava mio nonno. Vuol dire piccola peste o furbetto, mettiamola così”. Nel corso dell’intervista, la conduttrice ha chiesto al cantante se il suo inedito Sesso Occasionale parlasse di infedeltà. Il cantante ha spiegato: “Quando ho scritto questa canzone non mi riferivo a un tradimento. Semplicemente intendevo: «Preferisco te rispetto a un’altra persona che ho incontrato e sono disposto a lasciare da parte il sesso occasionale per dedicarmi a te». Alla fine sono un ragazzo che fino a pochi mesi fa era in un vialetto a Milano a bere con gli amici. Non è che avessi così tanto da offrire, non che adesso io abbia chissà che cosa. La monogamia è una cosa importante, sensata e seria”.