Roma, rapina armata a un portavalori: ferita guardia giurata

Roma, rapina armata ad un portavalori: guardia giurata ferita a colpi di pistola. Questa mattina un gruppo di banditi ha assaltato un furgone blindato in via Anteo. I criminali, per il momento, sono fuggiti col bottino e sono riusciti a far perdere le loro tracce.

Una mattina da Far West a Roma. Un gruppo di malviventi ha rapinato un furgone portavalori in via Anteo, nella zona urbanistica del Casilino.

I cinque criminali ha assaltato il veicolo poco prima delle ore 8, in un colpo studiato a tavolino: la banda era infatti in attesa in via Anteo, ben informata circa l’itinerario del mezzo blindato. I banditi si sono poi scontrati con le guardie giurate. Uno degli agenti di sicurezza è rimasto ferito nella sparatoria ma fortunatamente non risulta in pericolo di vita. I rapinatori hanno preso una parte dei soldi trasportati dal portavalori e sono fuggiti prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Le piste della polizia: si attende la testimonianza della guardia giurata

Al momento la guardia giurata ferita è ricoverata in ospedale. L’agente è stato colpito al fianco con un colpo di pistola ma, fortunatamente, non rischia la vita. La polizia ha dato il via alle indagini ed è in attesa che le condizioni della guardia migliorino in modo da poter ascoltare la sua testimonianza. L’uomo infatti era ancora cosciente durante la fuga dei rapinatori e potrebbe aver notato dei dettagli importanti per il caso.

Nel frattempo, gli investigatori stanno controllando i nastri delle telecamere di videosorveglianza nella zona, in cerca di indizi che indichino loro una pista da seguire.