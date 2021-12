Chi è Alessandra Mastronardi: carriera, vita privata, biografia

Alessandra Mastronardi è un’attrice italiana di 35 anni molto apprezzata dal pubblico. È divenuta celebre per il suo ruolo di Eva Cudicini ne I Cesaroni e per aver interpretato Alice Allevi nella fiction televisiva L’Allieva. Il 5 dicembre l’attrice torna sul piccolo schermo nelle vesti di Carla Fracci, sulla cui vita Rai Uno ha deciso di creare una serie Biopic. Ecco chi è Alessandra Mastronardi.

Chi è Alessandra Mastronardi: biografia e carriera

Alessandra Mastronardi nasce a Napoli il 18 febbraio 1986, ma a soli 5 anni si trasferisce a Roma. Qui studia, si laurea alla facoltà di Lettere e Filosofia e muove i primi passi nel mondo dello spettacolo. L’attrice esordisce in tv in un piccolo ruolo nella fiction di Rai 1 Un Medico in Famiglia, per poi ottenere la parte di Eva ne I Cesaroni, serie che le vale un successo strepitoso.

Molto apprezzata dal pubblico, interpreta i ruoli più disparati in diverse fiction della televisione italiana: da Romanzo Criminale, a L’Allieva. Successivamente Alessandra Mastronardi approda anche al cinema. Inizia con Prova a Volare, al fianco di Riccardo Scamarcio, a cui segue una parte nel film di Woody Allen To Rome with Love.

Si dedica poi a L’Ultima ruota del carro di Elio Germano, al film per la tv Romeo e Giulietta e a The Tourist. Il 5 dicembre torna su Rai 1 per vestire i panni della ballerina Carla Fracci, a cui la produzione ha dedicato un biopic.

La vita privata dell’attrice

Alessandra Mastronardi in passato è stata legata all’attore Vinicio Marchioni, conosciuto sul set di Romanzo Criminale. Poi ha incontrato Marco Foschi, con cui ha avuto una storia iniziata sul set di Sotto il Cielo di Roma. E successivamente si è avvicinata a Liam McMahon.

Con l’attore irlandese Alessandra Mastronardi ha convissuto per sei anni a Londra. Dopo la rottura, Mastronardi ha conosciuto Ross McCall grazie ad alcuni amici in comune, con cui ha collaborato negli USA. Attualmente i due vivono a Londra.