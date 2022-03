Giovanna Ralli, chi è: vita privata, marito, figli, film di un’attrice d’altri tempi

Chi è Giovanna Ralli? Due volte vincitrice del Nastro d’argento, è considerata una delle migliori attrici della storia del cinema italiano. Scopriamo qualche dettaglio in più sulla sua carriera e vita privata. Quali sono i suoi film più famosi? Chi è suo marito? Ha figli o nipoti?

Giovanna Ralli, chi è: carriera, film e vita privata dell’attrice

Nata a Roma il 3 gennaio 1935, Giovanna Ralli ha 87 anni ed è una delle attrici più importanti della storia del cinema italiano.

Di fronte alla macchina da presa da quando aveva solo 6 anni, ha messo la sua arte al servizio dei più grandi registi italiani. Tra questi si ricordano Mario Monicelli, Ettore Scola, Roberto Rosellini e Vittorio De Sica. In una vecchia intervista a Repubblica, l’attrice ricorda il suo ottimo rapporto con Scola: “È stato il regista che ho amato di più. Adorava profondamente i personaggi femminili, quando lessi il copione di C’eravamo tanto amati mi misi a piangere”. Ha condiviso i set cinematografici con molti mostri sacri della recitazione, come Vittorio Gassman, Ugo Tognazzi, Renato Pozzetto e Nino Manfredi.

Giovanna Ralli ha recitato in moltissimi film di successo nel corso della sua carriera decennale. Dopo il suo esordio da giovanissima nel 1942 ne La maestrina, si è fatta strada nel mondo del cinema recitando in decine di pellicole fino al suo ritiro dalle scene nel 2015. Tra queste spiccano La fuga, film del 1966 che le vale il Nastro d’argento come migliore attrice protagonista, e C’eravamo tanto amati, con il quale vince nel 1975 il suo secondo Nastro, stavolta come migliore attrice non protagonista.

Si ricordano anche Il momento più bello, nel 1957, e Una prostituta al servizio del pubblico e in regola con le leggi dello stato, film con cui la Ralli ottiene per due volte la Grolla d’oro come migliore attrice.

Vita privata: marito e figli

Giovanna Ralli ha avuto diverse storie d’amore nel corso della sua vita, ma non ha mai avuto figli. Ha però molti nipoti, figli di sua sorella, ai quali è molto legata.

Per un periodo è stata legata allo sceneggiatore e produttore triestino Sergio Amidei. In seguito ha avuto una storia con il famoso attore inglese Michael Caine, vincitore di due premi Oscar e tre Golden Globe. I due attori si erano conosciuti sul set di Deadfall, nel 1968, come racconta a Repubblica: “Era un thriller con una storia d’amore, e sul set ci siamo dati tanti baci. Caine era un trasteverino, un popolano come me: parlava cockney, non l’inglese di Shakespeare.

La domenica mi portava a mangiare il roast beef, un rito a Londra. Io invece lo portavo da Alvaro, una trattoria romana dove si mangiava da dio”.

Nel 1977 Giovanna Ralli sposa l’avvocato Ettore Boschi, venuto a mancare nel 2013. Decisero di sposarsi quasi subito, dopo poche settimane di frequentazione. Una decisione improvvisa che si rivelò azzeccatissima: i due hanno vissuto fianco a fianco per ben 38 anni a Roma, in un appartamento in via Fauro, ai Parioli.

Ospite di Mara Venier a Domenica In nel 2020, l’attrice ha condiviso qualche nostalgico aneddoto del defunto marito: “Detestavamo entrambi la mondanità. La sera, quando tornava, finivamo spesso sul divano, felici, dopo un piatto di spaghetti al pomodoro, davanti ad un vecchio film”. La morte di Ettore la lasciò sconvolta: “Non ho voluto fare più nulla, non sono più uscita di casa”. Anche per questo poi decide di abbandonare il suo vecchio appartamento, come spiega a Repubblica: “Troppi ricordi”.