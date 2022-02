Arisa e Vito Coppola stanno insieme?

Arisa e Vito Coppola sono fidanzati? La domanda è più che pertinente perchè tra i due, nel corso dell’ultima edizione di Ballando con le Stelle, c’è stato più che del tenero. Ma come stanno davvero le cose tra i due?

La relazione tra Arisa e Vito Coppola

Arisa e Vito Coppola si sono conosciuti durante l’edizione del 2021 di Ballando con le Stelle e, durante le prove di ballo dove le insegnava i passi, si sono avvicinati moltissimo.

Addirittura i due, nel corso di una esibizione di ballo, si sono baciati sulla pista e ciò ha fatto molto parlare sia i giurati che le riviste di gossip. Una volta terminata l’esperienza di Ballando, secondo quanto dichiarato da entrambi, i due si erano impegnati a conoscersi anche fuori dalle telecamere. Ma come stanno davvero le cose?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VITO COPPOLA (@vitocopppola)

La frequentazione dopo Ballando

Terminato Ballando Con le Stelle, che ha visto la coppia di ballerini vincitrice, Arisa e Vito Coppola si sono frequentati per un po’. La loro storia d’amore in erba, però, non ha avuto l’evoluzione sperata e a comunicarlo è stata la stessa Arisa.