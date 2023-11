Sull’esonero di Garcia Fiorello ironizza imitando De Laurentiis: “Ti ho regalato…”

Sull’esonero di Garcia Fiorello ha ironizzato imitando il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis nella puntata mattutina di martedì 14 novembre 2023.

Sull’esonero di Garcia Fiorello ironizza

Fiorello ancora una volta imita il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Al centro della questione il possibile esonero dell’allenatore francese Rudi Garcia. Dunque, nella puntata di Viva Rai2 della mattinata del 14 novembre, lo showman siciliano ha fatto ironia sulla situazione delicata che tiene banco in casa Napoli.

Imita De Laurentiis: “Ti ho regalato…”

“Si parla di Rudi Garcia perché pare ci siano problemi con il Napoli. Si parla infatti di esonero. Ma chi siamo noi per parlare di questo?”, ha esordito Fiorello. Quindi è passato a imitare Aurelio De Laurentiis: “Pensate che, solo perché il Napoli ha perso una partita in casa contro l’Empoli davanti a 80mila napoletani inferociti, io adesso debba esonerare un allenatore?”, ha detto il il conduttore calandosi nei panni del numero uno azzurro. “Sapete invece cosa ho fatto? Sono andato lì, ho guardato Rudi e gli ho regalato un trolley! Sapete dove sta ora? Sotto la Torre Eiffel, in Francia. E’ sparito, cancellato, andato: arrivederci e grazie!”.

LEGGI ANCHE: Garcia, esonero vicino: chi sono i possibili sostituti?