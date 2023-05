Chi è Alessandro Egger, modello ex “Bimbo delle Barrette Kinder”: vita privata, fidanzata, famiglia

Chi è Alessandro Egger, modello italo-serbo, famoso da bambino come testimonial delle barrette Kinder. Da adulto ha collaborato con brand di spicco come Versace e D&G ed ha fatto parte del cast di Ballando con le stelle 2022. Scopriamo qualcosa di più sulla sua carriera e vita privata.

Nato a Belgrado il 6 settembre 1991, Alessandro Egger ha 31 anni ed è un volto molto noto nel mondo della moda. Arriva in Italia all’età di 6 anni, quando si trasferisce a Como. In seguito vive a Londra e poi a Milano, dove comincia ad inseguire la carriera da modello. Si fa conoscere dal grande pubblico all’età di 13 anni, quando diventa il “bimbo delle barrette Kinder“. La fama acquisita con questo incarico gli consente di fare il suo esordio come attore nell’amata fiction Un medico in famiglia, al fianco di Lino Banfi. In seguito recita anche nelle serie tv Shades of Truth e The Band. Anche la sua carriera nella moda procede a gonfie vele: da modello collabora con Versace e Dolce & Gabbana.

Nel 2021 recita inoltre in un piccolo ruolo in House of Gucci di Ridley Scott, un’esperienza che ha raccontato con entusiasmo in una serie di interviste. È stato lo stesso regista americano a selezionare Egger per il ruolo: “La mia è una parte minore, ma è stato lui stesso, in prima persona, a scrivermi e inviarmi la mail in cui indicava che sceglieva me. Io prima di tutto l’ho ringraziato per l’opportunità datami e gli ho fatto i complimenti. È rimasto incuriosito dalla mia storia, dalla mia nascita a Belgrado, dai miei aneddoti di vita”.

Alessandro Egger a Ballando con le stelle 2022: il modello tra i concorrenti del talent di Milly Carlucci

Alessandro Egger è stato uno dei concorrenti dell’ edizione 2022 di Ballando con le stelle. Il modello si è messo alla prova sulla pista da ballo nel talent show presentato da Milly Carlucci, accompagnato dalla ballerina svedese Tove Villfor. Egger e Villfor si sono fatti valere, facendosi strada fino alla finale del programma e ottenendo il secondo posto dietro i vincitori Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca. È stata la seconda esperienza in un reality per il modello, dopo la sua partecipazione alla sesta edizione di Pechino Express, l’avventurosa trasmissione condotta da Costantino Della Gherardesca.

Vita privata: fidanzata, famiglia, Instagram

Per la sfortuna delle sue ammiratrici, Alessandro Egger è fidanzato da ben dieci anni con Madalina Doroftei, modella rumena di gran successo. I due possono essere visti spesso insieme sul profilo Instagram del modello, dove ha accumulato oltre 123mila follower. La moda, a quanto pare, è una passione di famiglia per gli Egger. La madre di Alessandro è Cristina Vittoria Egger Bertotti, nota come la Gran Dama di Casa Savoia e un volto molto noto sulle passerelle. In passato ha collaborato con marchi di primo piano come Versace, Byblos e Etro.