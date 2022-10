Pasquale La Rocca, chi è: vita privata, fidanzata, Guinness World Record e Ballando con le stelle

Pasquale La Rocca è un ballerino professionista di origini campane che ha vissuto per la maggior parte del suo tempo all’estero girando molti paesi per lavoro. Nel 2022 è stato scelto come maestro nel programma Ballando con le stelle condotto da Milly Carlucci.

Pasquale La Rocca, chi è: vita privata e fidanzata

Pasquale La Rocca nasce a Napoli il 24 giugno 1989. Sin da piccolo tra le sue passioni prevale la danza che diventa ben presto la sua professione che lo porta in giro per il mondo.

Inizia la sua avventura nel 2003, con la collega Concetta Picascia, con cui si classifica tra le prime tre coppie ai Campionati Nazionali Italiani. Balla con Vincenza Napolitano tra il 2005 e il 2006 e, successivamente collabora con Marika Fondi. Proprio con la Fondi, La Rocca vince il TeamMatch della Danza al San Benedetto Open 2006 e la Supercoppa di Foligno 2007. Nel 2013 passa in campo professionistico ed entra a far parte del cast di Burn the Floor di Broadway.

Non si hanno informazioni riguardo la sua vita privata sulla presenza di fidanzata.

Guinness World Record e Ballando con le stelle

Detiene insieme a Dianne Buswell, un record mondiale. La distanza più lontana ballata da una coppia è di 12,60 km (7,54 miglia), raggiunta proprio dal duo in occasione dell’evento Unilever a Londra, Regno Unito, il 9 maggio 2022. Dopo aver partecipato all’edizione di Ballando con le stelle in Belgio e in Irlanda, nell’edizione italiana del 2022 partecipa come maestro nel programma condotto da Milly Carlucci.