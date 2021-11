Chi è Luisella Costamagna, giornalista e conduttrice di Agorà

Luisella Costamagna, 52 anni, è una giornalista, conduttrice e autrice televisiva torinese. È uno dei volti più amati e conosciuti del giornalismo televisivo italiano. Da Settembre 2020 è la conduttrice del programma di approfondimento Agorà, su Rai 3. Chi è esattamente Luisella Costamagna?

Chi è Luisella Costamagna, vita e carriera

Luisella Costamagna nasce a Torino il 16 Dicembre 1968. Si è laureata con 110 e lode in Filosofia, portando una tesi su Alberto Savinio. Nel 1995 si iscrive all’albo dei giornalisti pubblicisti, poi nel 2000 si iscrive a quello dei giornalisti professionisti. Inizia la sua carriera televisiva su Teletime, una piccola emittente piemontese, dove conduce l’edizione giornaliera di TGTime.

Nel 1996 inizia a lavorare insieme a Michele Santoro, curando i collegamenti in diretta del talk show Moby Dick su Italia 1. Tre anni dopo diventa conduttrice dell’edizione serale di Studio Aperto. Nel 2001 la giornalista torinese continua la sua collaborazione con Michele Santoro, stavolta in Rai. La giornalista lavora ne Il raggio verde, Sciuscià e Sciuscià Edizione Straordinaria. La carriera televisiva di Luisella Costamagna prospera negli anni successivi, alternando programmi di sua condizione, come Omnibus, a collaborazioni con Santoro e con Maurizio Costanzo, spesso anche nel ruolo di autrice. Da Settembre 2020, Rai 3 ha posto la giornalista alla guida di Agorà, talk show di approfondimento politico in onda dal lunedì al venerdì.

Vita privata e social

Luisella Costamagna ha un compagno storico, lo scrittore Dario Buzzolan, 55 anni e secondo figlio di Ugo Buzzolan, giornalista noto come il padre della critica televisiva italiana. Luisella e Dario hanno avuto insieme un figlio, di nome Davide. La giornalista è attiva anche sui social: ha un profilo twitter dove tiene aggiornati i suoi follower sulle notizie del giorno e gli ospiti del suo programma, e un piccolo profilo instagram dove pubblica contenuti più personali.