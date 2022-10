Madalina Doroftei, chi è la fidanzata di Alessandro Egger?

Chi è la fidanzata di Alessandro Egger, la nota modella Madalina Doroftei. Al fianco dell’affascinante italo-serbo da dieci anni, si è fatta un nome nel mondo della moda e in carriera ha lavorato per diversi marchi di spicco.

Chi è Madalina Doroftei, la fidanzata di Alessandro Egger: carriera e vita privata

Nata in Romania, Madalina Doroftei è una modella molto celebre, fidanzata da dieci anni con Alessandro Egger, oggi concorrente a Ballando con le stelle.

Si sa molto poco dell’infanzia e della famiglia di origine di Madalina, il cui debutto nel mondo della moda arriva a soli 14 anni. “Grazie al concorso di bellezza del liceo fui scoperta da una piccola agenzia in Romania.” -ha raccontato Doroftei nel corso di un’intervista- ” Da li poi sono partita con tanti sogni e tanta voglia di farcela”.

Dopo anni di impegno e fatiche, la modella è riuscita finalmente ad affermarsi.

Nel corso della sua carriera ha collaborato con brand importanti come Nike, Nero Giardini e Levis. Durante i suoi anni in Italia ha conosciuto Marco Lorenzetto, stilista di Versace, la cui influenza risulta importantissima per la crescita personale della modella: “Marco mi ha insegnato che si può lavorare nel mondo della moda raggiungendo livelli altissimi, essere bravi, professionali e rimanere sempre umili e gentili”. Non c’è solo la moda nella vita della bella Doroftei: ha un diploma da ingegnere ed è azionista di una compagnia insieme al suo fidanzato.

Vita privata: il rapporto tra i modelli

Alessandro Egger e la sua compagna di vita sono innamoratissimi l’uno dell’altra. Madalina ha raccontato che il modello italo-serbo la sorprende con gesti molto romantici: “Una volta ha fatto più di tremila chilometri per venirmi a trovare in un paese sconosciuto, tutto questo per vedermi solo poche ore”. Perdutamente innamorati, ma non per questo poco professionali. I due modelli ci tengono molto a separare la loro vita privata dalla passerella: “A lavoro non ci comportiamo da fidanzati, vige il principio della professionalità tant’è che molte persone non si accorgono neppure che siamo fidanzati”. In futuro Madalina sogna di diventare mamma, ma per il momento si limita a viziare il suo cagnolino Papy.