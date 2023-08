Benedicta Boccoli, smentito l’ingresso al GF: “Non ci sarò, sono fatti miei”

Niente GF per Benedicta Boccoli, smentito l’ingresso: “Non ci sarò, ho scelto di non farlo perché sono fatti miei”. L’attrice allontana le voci che la vedevano come concorrente della prossima edizione del Grande Fratello.

Benedicta Boccoli dice no al GF, smentito l’ingresso dell’attrice: “Non lo farò”

A poche settimane dal ritorno in tv del rinnovato Grande Fratello, continuano a rincorrersi voci di corridoio sui possibili concorrenti vip dell’edizione 2023. Una delle candidate più discusse, l’attrice Benedicta Boccoli, ha deciso di porre fine alle chiacchiere smentendo ufficialmente il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia. La showgirl milanese ha chiarito la situazione con una breve storia sul suo profilo Instagram: “Annuncio ufficiale: io il Grande Fratello non lo farò. Ho visto e letto un sacco di annunci che io e mia sorella andremo al Grande Fratello ma non è così. Ho deciso di non farlo perché sono fatti miei, però starò nel mio comodo divano di casa a vedere questo esperimento sociale straordinario, mi farò gustosissime serate guardandovi. Quindi faccio un in bocca al lupo a tutta la produzione e ai concorrenti”. Nessuna smentita, invece, per quanto riguarda sua sorella, Brigitta Boccoli, che potrebbe effettivamente varcare la porta rossa il prossimo 11 settembre.

Chi saranno gli altri concorrenti? Le ultime indiscrezioni

Secondo le ultime indiscrezioni, sono tanti i nomi dei vip che potrebbero unirsi al cast del GF. In prima fila ci sono il giornalista Giampiero Mughini e il marciatore olimpico Alex Schwazer, dati per certi da Dagospia. La pensa diversamente l’esperto di gossip Amedeo Venza, che punta invece sull’attore di Gomorra Ciro Petrone e sulla chef tiktoker milanese Rosy Chin. Sul web si parla inoltre di Justine Mattera, Fiordaliso, Ninetto Davoli, Corrado Tedeschi, Rosanna Fratello e Samira Lui.