And Just Like That, streaming ita: dove e come vederlo

And Just Like That, tutto su come vedere i nuovi episodi del sequel di Sex and The City. Ecco gli attori protagonisti

And Just Like That, episodi in arrivo. Giovedì 9 dicembre i primi due episodi di “And Just Like That” ,sequel di Sex and The City. Tutto su come vedere le puntate in tv e in streaming.

And Just Like That: dove vederlo

I primi due episodi del sequel di Sex and The City, saranno disponibili su Sky Serie e in streaming su Now, in contemporanea con HBO Max (la piattaforme che distribuisce la serie negli Stati Uniti) a partire dalle nove del mattino. Da sabato 11 dicembre, invece, gli episodi si potranno vedere in prima serata su Sky Serie, mentre per godere della versione in italiano, sarà necessario aspettare il 18 dicembre. Al momento, però, non sono previste repliche su Tv8, come solitamente accade per i contenuti che passano per Sky.

Now, infatti, offre l’opportunità di comprare dei ticket differenziati tra giornalieri, settimanali e mensili, accontentando le esigenze di tutti in modo da poter accedere ai contenuti presenti nel catalogo. I prezzi variano dai 9,90 ai 14,90 euro.

Quante puntate e attori protagonisti

In tutto le puntate sono dieci e verranno rilasciati a cadenza settimanale. Hanno una durata di una mezz’ora ciascuno. La serie tanto attesa ritorna sul piccolo schermo dopo 17 anni dall’ultimo episodio e tra i personaggi protagonisti ritroveremo Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon), Charlotte (Kristin Davis). Non ci sarà invece l’icona Samantha Jones interpretata da Kim Cattral.