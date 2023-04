Dodgeball – Palle al balzo: confermato il sequel a distanza di anni

Quando forse sembrava essere tutto finito, ecco che una notizia cambia le sorti di un film. Dopo diversi anni è stato finalmente annunciato il sequel di Palle al balzo, pellicola del 2004 che ha avvicinato molti spettatori.

Il protagonista, Vince Vaughn, ha contribuito anche a ideare il film.

Sequel di Palle al balzo: cosa si sa

Nonostante siano passati 19 anni dalla pellicola americana Dodgeball (Palle al balzo), la notizia ha incuriosito molta gente, che quasi sperava di godersi altre avventure dei protagonisti del primo film. Uscito nel 2004, tornerà così in grande spolvero confermando – chiaramente – il protagonista, ovvero Vince Vaughn.

A dare (e confermare) la notizia è stata la 20th Century Fox, con il sequel in produzione. A tutti gli effetti un secondo capitolo, che diventerà realta dopo le tante indiscrezioni.

Uno dei volti più conosciuti e amati della prima “puntata” di questa avventura, sarà anche il protagonista della seconda. Non ci sono ancora indizi sul titolo ufficiale, ma sono diverse le cose che si sanno. L’attore sarà anche produttore, mentre alla sceneggiatura ci sarà Jordan VanDina. Non si conoscono ancora volti e nomi del cast, quindi non è ancora chiaro se il team del primo capitolo rimarrà lo stesso. Una cosa è certa, quel film si dimostrò una vera e propria vetrina per alcuni di quegli attori che, dopo Dodgeball, hanno cominciato una carriera cinematografica di tutto rispetto.

Ci vorrà chiaramente un po’ di tempo prima di poter assistere alla seconda avventura di Vince Vaughn (nei panni di Peter LaFleur) e di tutti gli altri personaggi, ma il sequel è già in fase di produzione e questa non può che essere un’ottima notizia per i tanti spettatori che attendevano questo momento da anni.

Quando le speranze sembravano essere esaurite, ecco che è arrivata la conferma. Adesso si dovrà aspettare per conoscere ulteriori dettagli.

