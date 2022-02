Belen e Stefano De Martino sono tornati insieme? La foto spiega tutto

Belen e Stefano De Martino sono tornati insieme? il gossip che coinvolge i due sembrava essersi spento qualche definitivamente qualche mese fa dopo la nascita della figlia Luna Marì (il cui padre è Antonino Spinalbese) ma pochi mesi dopo la nascita della piccola la storia tra Belen Rodriguez e Antonino è entrata in crisi. E per Belen, che si ritrovava così di nuovo single, pare essersi riaperto un canale di riavvicinamento con Stefano.

Stefano De Martino e Belen, la storia tra i due

Per cercare di dare una risposta a questa domanda, e capire se il riavvicinamento tra i due sia reale oppure no, è bene ripercorrere in parte la storia d’amore tra i due. La relazione tra Belen e Stefano, infatti, nasce nel 2012 e il loro primo incontro è ad Amici (programma su Canale 5 condotto da Maria De Filippi). Nel 2013, dalla loro unione, nasce Santiago ma i due si separano nel 2015 per seguire strade diverse (Stefano, infatti, ha avuto diverse relazioni oltre a quella con Belen: ecco tutte le sue ex famose).

Per tre anni Belen, già neo mamma, decide di frequentare il pilota di moto Andrea Iannone senza mai, però, interrompere mai del tutto i suoi contatti con il papà di Santiago.

Nel 2018 però, terminata la relazione con Iannone, Belen inizia a frequentare di nuovo l’ex marito Stefano De Martino che però è tornata ad essere tra alti e bassi continui. Arriviamo così al 2020, anno durante il quale la showgirl ha iniziato una relazione con l’hair stylist Antonino Spinalbese. A luglio 2021, proprio assieme a lui, ha avuto la figlia Luna Marì.

Belen e Stefano di nuovo insieme?

Dopo aver partorito Luna Marì Belen Rodriguez sembrava aver ritrovato la serenità e la bellezza di una vita familiare. Quando però tutto stava andando per il verso giusto, invece, il colpo di scena: Belen e Antonino iniziano ad allonarsi e tra i due è sempre più gelo. All’inizio del 2022 si viene quindi a sapere che i due si sono lasciati e hanno decido di andare ciascuno per la propria strada.

La showgirl quindi, per una serie di motivazioni, inizia a riavvicinarsi all’ex marito Stefano De Martino, con la quale è sempre rimasta in buoni rapporti e che non ha mai perso di vista del tutto (i due sono stati visti anche in aeroporto insieme). La notizia di un riavvicinamento d’amore (non legato al figlio Santiago) ha iniziato a girare attorno a metà gennaio 2022 quando il paparazzo Andrea Franco Alajmo Mattino 5 ha lanciato l’indiscrezione: “Belen ha ricominciato a frequentare l’ex marito Stefano ormai da tre settimane ma non per il figlio.

Presto uscirà. La Rodriguez sta tornando con l’ex marito. Con Antonino Spinalbese è finita già da un bel pezzo. Non si incrociano più. Le foto non mentono mai”.

La foto scoop

Che Belen e Stefano abbiano riniziato a frequentarsi pare essere confermato anche da uno scoop fotografico della rivista settimanale Chi. I due, secondo la rivista diretta da Alfonso Signorini, avrebbero trascorso insieme alcuni giorni in un resort e la loro storia d’amore è prossima a sbocciare di nuovo.

Sarà vero che la loro fiamma in fondo non si è mai spenta?