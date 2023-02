Meloni a Kiev: “Nostri caccia in Ucraina? Per ora non sono sul tavolo”

Meloni: “Caccia? Per ora non sul tavolo”

In merito alla possibilità di inviare caccia in Ucraina, Meloni ha rimarcato che a suo avviso “quando c’è un aggredito tutte le armi sono difensive. Al momento non c’è sul tavolo l’invio di aerei, è una decisione da prendere con i partner internazionali. Ci siamo concentrati su sistemi di difesa antiaerea, Samp-T, Spada, Skyguard. La priorità è difendere infrastrutture e cittadini”.