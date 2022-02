Chi sono le ex famose di Stefano De Martino?

Stefano De Martino: chi sono tutte le sue ex fidanzate famose? Tutto sulla vita sentimentale del ballerino e volto televisivo

Stefano De Martino tornerà in Rai a condurre il programma Stasera tutto è possibile. Il ballerino però, ormai anche volto televisivo affermato, ha avuto molte storie d’amore molto chiacchierate e che hanno invaso le prime pagine dei giornali di gossip. Eccole.

Stefano De Martino, tutte le ex famose

Emma

Stefano De Martino, nel corso della sua permanenza ad Amici come ballerino, ha conosciuto la cantante Emma Marrone. I due sono stati insieme per un po’ di mesi fino a che Stefano ha poi deciso di allontanarsi dalla cantante per avvicinarsi alla ballerina Giulia Pauselli.

Tornato poi da Emma dopo giorni intensi con la Pauselli, Stefano è poi rimasto ammaliato da Belen Rodriguez, (conosciuta sempre durante il suo periodo ad amici) mandando così all’aria il rapporto con Emma.

Belen Rodriguez

La storia d’amore più famosa che ha coinvolto Stefano De Martino è quella con Belen Rodriguez, che è anche mamma di Santiago (figlio che hanno avuto insieme). Un amore, quello tra i due, che ha fatto sognare tanti italiani e che è stato sulle prime pagine di cronaca rosa per molti anni.

Nonostante un tira e molla tra i due abbia sempre caratterizzato la loro relazione, i due non sono più insieme ma sono ufficialmente rimasti in buoni rapporti. Anche dopo la storia più recente tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, Stefano De Martino è tornato a consolare Belen e alle Iene, durante la conduzione della trasmissione, la showgirl ha affermato che con Stefano “a letto andiamo d’accordo ed è rimasto un buon rapporto”.

Gilda Ambrosio

Il ballerino e conduttore televisivo è stato nel 2020 con Gilda Albrosio, modella e stilista che aveva conosciuto e aveva iniziato a frequentare anche per cercare di dimenticare la showgirl sudamericana.

I due avevano alcune passioni in comune che li avevano avvicinati, dalle origini napoletane alla passione per la moda, ma poi hanno deciso di dirsi addio.

Maria Carla Boscono

A inizio 2021 Stefano De Martino ha avuto un flirt con Maria Carla Boscono e questo legame si sarebbe concluso senza troppi rimpianti e tra i due non è mai scattato quel feeling necessario per far procedere al meglio un legame d’amore.

Chiara Celsi e Paola di Benedetta

Altri due flirt attribuiti a Stefano De Martino sono quelli con le showgirl Chiara Celsi e Paola di Benedetta, ma non sono mai stati confermati ufficialmente.