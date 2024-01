Flavia Vento contro Totti e poi annuncia la venuta di Gesù

Flavia Vento contro Totti: la showgirl è stata in tv ed ha attaccato l’ex capitano giallorosso. Da settimane si parla nuovamente della presunta love story tra i due. Sono emersi altri dettagli che però verranno completati nei prossimi giorni.

Flavia Vento contro Totti

Flavia Vento è stata ospite di Caterina Balivo in tv: un incontro pubblico in cui la showgirl ha parlato della storia legata a Francesco Totti e non sono mancati alcuni attacchi.“In 18 anni sono sempre stata molto zitta su questa storia e ho fatto finta di niente – ha detto Flavia, spinta da Caterina Balivo –. Una storia che mi ha ferito tantissimo nell’orgoglio di donna perché non è bello quello che è successo. Spero che un giorno mi chieda scusa perché non si è comportato bene con me. Poteva evitare di scrivere di me nel suo libro“. Poi, la Vento ha annunciato che ritornerà il 15 gennaio a La volta buona per raccontare alcuni dettagli della “storia” con Totti.

La showgirl annuncia la venuta di Gesù

Poi, un doppio annuncio da parte della showgirl: “Non ho bisogno del sesso perché ho ritrovato la fede. Ero atea finché non ho messo piede in chiesa all’Eur. Poi c’è stata l’apparizione della Madonna di quest’autunno. Mi ha detto che il mondo ha bisogno di preghiere e che a breve Gesù ritornerà”.

