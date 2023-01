Adriano Aragozzini, chi è l’ex patron di Sanremo amico di Gina Lollobrigida

Chi è Adriano Aragozzini, ex patron del Festival di Sanremo e amico intimo di Gina Lollobrigida. Giornalista e produttore discografico, ha fatto da manager ad alcuni dei più grandi artisti italiani. Scopriamo qualcosa in più sulla sua carriera e vita privata.

Chi è Adriano Aragozzini, vita privata e carriera dell’ex patron di Sanremo

Nato a Roma il 3 luglio 1938, Adriano Aragozzini ha 84 anni ed è un noto giornalista e produttore discografico, teatrale e televisivo italiano, famoso soprattutto in quanto ex patron del Festival di Sanremo dal 1989 al 1991. In giovane età scrive per riviste come Sorrisi e canzoni e Oggi, lavoro che gli consente di entrare in contatto con il mondo dello spettacolo e farsi strada come manager. In carriera gestisce gli interessi di alcuni grandi nomi della musica italiana, come Gino Paoli, Luigi Tenco, Domenico Modugno, Patty Pravo e Nico Fidegno. Aragozzini ha portato poi al successo stelle come il tenore Mario Del Monaco e Gina Lollobrigida, sua intima amica. Ha inoltre organizzato e diretto molti spettacoli in Italia di importanti artisti internazionali, come Tina Turner, Sammy Davis Jr. e Ray Charles.

Vita privata: moglie, figli

Nel corso della sua vita Adriano Aragozzini si è sposato per ben tre volte. La sua seconda moglie, Gioia, è purtroppo morta giovanissima, a soli 35 anni, uccisa da un tumore. Il giornalista è il padre di tre figli, tutti avuti con la sua terza moglie, Olimpia Cagnola: Adriano jr., Gioia e Gigliola, morta a soli 23 anni nel 2001 a causa della leucemia.

Gina Lollobrigida, lo scontro con Javier Rigau

Adriano Aragozzini è tornato sotto ai riflettori a causa di uno scontro con Javier Rigau, controverso ex marito della sua cara amica Gina Lollobrigida. Il giorno della morte dell’attrice, Aragozzini si è recato in clinica per salutarla un’ultima volta. Era presente anche l’imprenditore catalano che ha però preteso che il giornalista se ne andasse. Lo ha raccontato l’ex assistente e “figlioccio” della Lollobrigida, Andrea Piazzolla: “Ha cacciato un caro amico di Gina, Adriano Aragozzini, millantando di essere il marito! Quel matrimonio è stato annullato dalla Sacra Rota e lui lo sa bene. Trovo vergognoso che Milko e Dimitri lo abbiano fatto andare lì“.

Uno sconvolto e indignato Aragozzini ha raccontato poi l’accaduto al Corriere della Sera: “Ma come si permette? Cosa è venuto a fare? Quando sono arrivato in clinica a dare l’ultimo saluto a Gina, l’ex marito Francisco Javier Rigau era già lì, nella sua camera. Inspiegabile, incredibile. Abbiamo litigato subito, in un momento che sarebbe dovuto essere di rispetto e silenzio perché lui, con una certa aggressività mi ha detto: “Voi dovete stare a distanza da questa donna perché l’hanno derubata”.