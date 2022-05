Bugo, moglie e figlio: chi sono?

Bugo è un artista e cantante lombardo, nato a Rho in provincia di Milano, Classe 1973, ha solcato diverse volte il palco dell’Ariston. Ma è sposato? Chi sono moglie e figli di Bugo?

Bugo, chi è la moglie?

Il cantante Bugo, cresciuto a Cerano in provincia di Novara, è sposato dal 2011 con Elisabetta, che di professione fa la diplomatica. La coppia ha vissuto dal 2010 al 2014 a New Delhi, in India, dove Elisabetta ha dovuto rimanere per lavoro per un periodo, mentre ora è tornata in Italia e i due vivono a Milano. Anche se non parla spesso di lei, l’artista ha dedicato alla sua dolce metà diverse canzoni, fra cui I miei occhi vedono. I hanno detto il loro sì in India e si sono sposati con rito cattolico, anche perchè Bugo è un uomo di fede profonda e ha rivelato che spesso si cimenta in solitaria nella lettura della Bibbia. Ad avvicinarlo alla Fede è stata forse la sua formazione religiosa, infatti Bugo ha frequentato in passato una scuola di preti.

Figlio di Bugo: chi è?

Bugo ha avuto dalla moglie Elisabetta un figlio, ma di lui il cantante è molto attento a non rivelare dettagli sulla sua vita privata.

Passioni

Bugo fin da giovane ha una grande passione per la letteratura. È particolarmente abile a suonare la chitarra.