Donnarumma-Tiziana Alla, la polemica dopo l’intervista: cosa è successo

La polemica tra Gigi Donnarumma e Tiziana Alla: cosa è successo? Dopo la disfatta dell’Italia contro la Germania in Nations League, il portiere della Nazionale ha sbottato durante un’intervista, infastidito da una domanda della giornalista.

Donnarumma contro Tiziana Alla, è polemica: cosa è successo?

La serataccia dell’Italia, sconfitta con un roboante 5 a 2 dalla Germania in Nations League, non è affatto migliorata nel post-partita. Il portiere e capitano della Nazionale, Gianluigi Donnarumma, ha buttato la benzina sul fuoco con una polemica in diretta tv.

L’ex portiere del Milan ha reagito male ad una domanda della giornalista sportiva della Rai Tiziana Alla, che lo ha incalzato sulle sue responsabilità nella debacle azzurra. “Non è la prima volta che ti capita questo tipo di incertezza“ ha sottolineato Alla. Donnarumma non ha gradito affatto il commento: “Quando mi è capitato? Col Real Madrid, col fallo. Va be’ dai… se vogliamo fare polemica su queste cose, facciamole. Io la metto sul discorso di squadra, abbiamo sbagliato tutti e non c’è nessun colpevole.

Non c’è nessun colpevole, poi sono il capitano e se volete fare polemiche mi prendo la colpa”. Una reazione che molti addetti ai lavori e tifosi sul web giudicano fin troppo superba, soprattutto dopo l’ultima prestazione.

Tiziana Alla: “Non volevo insinuare nulla. Nel mio lavoro le domande vanno fatte”

Da parte sua Tiziana Alla risponde con professionalità, una volta chiuso il collegamento: “Ho parlato solo di imparare dagli errori del passato, non volevo insinuare nulla“. L’ex telecronista Mediaset Sandro Piccinini ha commentato le dichiarazioni del portiere su Twitter: “Donnarumma si dimostra incapace di comprendere i propri errori, un limite non da poco per un giocatore del suo livello.

Complimenti a Tiziana Alla, non molti colleghi avrebbero fatto quella domanda”. Alla ha risposto a Piccinini, ringraziandolo del supporto: “Grazie Sandro, detto da te vale tanto per me. Sai bene quanto sia complicato gestire quei momenti. Non ho mai cercato le polemiche fine a se stesse. So soltanto che facendo questo lavoro, le domande bisogna farle“.

Grazie Sandro, detto da te vale tanto per me. Sai bene quanto sia complicato gestire quei momenti. Non ho mai cercato le polemiche fine a se stesse. So soltanto che facendo questo lavoro, le domande bisogna farle — Tiziana Alla (@allatiziana) June 14, 2022

Donnarumma sbotta, il web risponde: gli errori del portiere

Il web non ha affatto perdonato le parole di Gigi Donnarumma. Poco dopo l’intervista, molti utenti hanno deciso di rispondere a tono alla domanda infastidita del portiere: “Quando mi è capitato?”. A quanto pare la risposta è…fin troppe volte. Molti tifosi hanno deciso di pubblicare delle compilation imbarazzanti degli erroracci di Donnarumma nel corso della sua carriera. Eccone uno, che ha già acquisito molta trazione su Twitter.