Chi sono i figli di Adriano Aragozzini Gioia, Gigliola e Adriano Jr

Chi sono i figli di Adriano Aragozzini, giornalista, produttore discografico e produttore teatrale?

Il personaggio è particolarmente noto nel mondo dello spettacolo per essere lo storico manager di alcune delle più amate star della canzone italiana, impegnato nella promozione di artisti del calibro di Luigi Tenco, Domenico Modugno, Nico Fidenco e Patty Pravo.

Adriano Aragozzini si è sposato tre volte e dalla compagna Olimpia Cagnola ha avuto tre figli: Adriano Jr., Gioia e Gigliola

Figli Adriano Aragozzini: chi sono

Riguardo i figli del giornalista non si sa moltissimo, ma quel che è certo è che il giornalista ha dovuto passare momenti dolorosissimi a causa della perdita della figlia Gigliola.

Non sono disponibili, in realtà, molte informazioni sulla vita di Gigliola, la figlia di Adriano Aragozzini. Si sa che, purtroppo, la sua vita è stata particolarmente segnata dalla dura lotta contro la leucemia, malattia che l’ha portata via all’età di soli 23 anni.

Gli altri due figli

Degli altri due figli Adriano Jr e Gioia non si sa quasi nulla, in quanto particolarmente riservati sulla loro vita privata.