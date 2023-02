Un caso di mucca pazza è stato scoperto il 30 gennaio in una fattoria in Olanda.

Mucca pazza, in Olanda scoperto nuovo caso

Un caso di mucca pazza è stato scoperto il 30 gennaio in una fattoria in Olanda. A comunicarlo è l’agenzia di stampa olandese Anp, citando il ministro dell’Agricoltura Piet Adema. L’infezione è stata rilevata in un animale morto, e la notizia ha già creato preoccupazione nel paese. Non è stata ancora resa nota la località.

La storia della epidemia

L’epidemia da morbo della mucca pazza si diffuse negli anni ’90 in Gran Bretagna e in diversi altri Paesi europei. L’encefalopatia spongiforme bovina, divenuta nota come “mucca pazza“, è una malattia scoperta a metà degli anni ’80 in Gran Bretagna, a seguito del crescente numero di morti tra i bovini. Le ricerche, però, si sono intensificate nei dieci anni successivi, dopo aver visto che disturbi simili si manifestavano anche nell’uomo. La casistica ricorrente in Gran Bretagna fece pensare che a causare il contagio era la carne contaminata da tracce di materia cerebrale, motivo per cui furono consigliati negli anni di maggiore contagio anche alcune restrizioni a tavola.

Prima che si conoscesse questo morbo, diverse persone si erano recate dall’ortopedico per dolori articolari e muscolari e non si riusciva a risalire alla causa.