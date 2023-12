Chiara Ferragni ha copiato il video di scuse? Stesso outfit di un’attivista palestinese

Chiara Ferragni, il video di scuse è copiato? L’influencer è ancora nella bufera dopo il Pandoro-gate, dal web la accusano di aver indossato lo stesso outfit di una nota attivista palestinese.

Chiara Ferragni ha copiato il suo video di scuse? Le accuse del web

Non c’è pace per Chiara Ferragni, ancora invischiata sia nell’ormai famigerato caso Balocco che in quello delle uova pasquali, per le presunte iniziative benefiche poi risultate nient’altro che fuffa. Alle polemiche ancora accesissime si aggiunge una teoria del web sul suo video di scuse, che ha fatto il giro dei social nelle ultime ore. Si è parlato soprattutto della tuta Laneus indossata da Chiara Ferragni nel filmato, andata completamente sold out in pochissimo tempo nonostante un prezzo di circa 600 euro. In molti, però, hanno fatto notare un dettaglio che mette in cattiva luce anche il video con cui l’imprenditrice ha provato a salvarsi la pellaccia.

Lo stesso outfit dell’attivista Salma Shawa, lo ha fatto apposta?

Il chiacchieratissimo outfit, infatti, ricorda in modo sospetto quello indossato da una nota attivista palestinese, Salma Shawa, in un video pubblicato lo scorso 13 dicembre. Quello di Chiara risale ad appena qualche giorno dopo, il 16 dicembre. Nel filmato si notano somiglianze anche per quanto riguarda il look, con tanto di capelli raccolti e trucco sobrio. Sebbene non è affatto improbabile che si tratti di una semplice casualità, moltissimi utenti hanno cominciato ad accusare l’influencer di aver copiato Shawa. L’ennesima gatta da pelare per Chiara Ferragni, che sta ancora cercando di stabilizzare la sua immagine dopo il Pandoro-gate.