Andrea Milko Skofic, chi è il figlio di Gina Lollobrigida: vita privata, Dimitri, Andrea Piazzolla

Chi è Andrea Milko Skofic, figlio di Gina Lollobrigida. Nato dal primo matrimonio dell’attrice con il medico e produttore sloveno Milko Skofic, aveva un rapporto molto teso con sua madre. Scopriamo qualcosa di più sulla sua carriera, la sua vita privata e il suo legame con la Bersagliera.

Chi è Andrea Milko Skofic, figlio di Gina Lollobrigida: vita privata e carriera

Nato il 28 luglio 1957, Andrea Milko Skofic ha 65 anni ed è noto al pubblico italiano in quanto figlio della celebre attrice Gina Lollobrigida, scomparsa il 16 gennaio 2023 all’età di 95 anni. È nato dall’amore tra la Bersagliera e il medico, poi produttore cinematografico, Milko Skofic. Lo sloveno sposa l’attrice nel 1949 e resta al suo fianco per oltre vent’anni. Il loro amore si infrange a causa dell’infedeltà di Milko, che tradisce Gina con la cantante lirica austriaca Ute de Vargas. Dopo cinque anni di separazione, nel 1971 la Lollobrigida divorzia da Skofic.

Andrea Milko ha 14 anni all’epoca e decide di andare a vivere con il padre: da allora il rapporto con sua madre diventa sempre più freddo e distante. Ciononostante, Gina Lollobrigida ha spesso parlato con affetto dei suoi primi ricordi con lui: “Era così biondo da far pensare a delle corna: io bruna, mio marito moro”. Skofic è sposato dal 1990 con la giornalista Maria Grazia Fantasia. Dal loro amore, nel 1994, nasce suo figlio Dimitri Skofic, nipote di Gina che si sta costruendo una carriera come modello e attore.

Lo scontro giudiziario con Andrea Piazzolla: “Ha cambiato mia madre”

I rapporti già tesi tra Andrea Milko Skofic e sua madre diventarono ancor più fragili con l’arrivo di Andrea Piazzolla nella vita della Lollobrigida. Il tuttofare dell’attrice diventa di fatto il suo “figlioccio”, avvicinandosi sempre di più a lei. Andrea Milko lo accusa di aver raggirato sua madre, denunciandolo alle autorità con l’accusa di aver circuito la Lollobrigida e di essersi appropriato di una grossa fetta del suo patrimonio: “Dopo averlo conosciuto mia madre ècambiata. È diventata fuori controllo. Era molto attenta a come spendeva i soldi, una persona semplice, non faceva feste. Tutto questo è andato avanti fino a quando non è arrivato Piazzolla, intorno al 2009″. Piazzolla avrebbe venduto immobili e gioielli, si mettendo le mani su circa 3 milioni di euro.

Dopo la morte dell’attrice, Piazzolla ha sbottato contro il figlio e il nipote di Gina in un’intervista al Corriere della Sera: “Non si sono smentiti: erano sempre gli ultimi ad arrivare e i primi ad andarsene. Io sono sempre stato accanto a Gina, dormivo lì in clinica. Tre giorni fa Milko mi ha detto che avrebbe voluto fare lui la notte e io gli ho risposto che ero felice, che sua madre sarebbe stata contenta. Poi mi ha mandato un messaggio per dirmi che non poteva più farla e che l’avrebbe fatta il giorno dopo. Ma non è venuto nemmeno la notte successiva”.