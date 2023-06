Olimpia Cagnola, chi è la moglie di Adriano Aragozzini: vita privata, figli, età

Chi è Olimpia Cagnola, terza moglie di Adriano Aragozzini. Scopriamo qualcosa in più sulla vita sentimentale dell’ex patron del Festival di Sanremo. Cosa sappiamo della sua compagna?

Chi è Olimpia Cagnola, terza moglie di Adriano Aragozzini

Olimpia Cagnola è la terza e attuale moglie di Adriano Aragozzini, noto manager e produttore discografico ex patron del Festival di Sanremo. Sono pochissime le informazioni della donna che è riuscita a “domare” il celebre manager, spesso sui giornali di cronaca rosa in gioventù per la sua spericolata vita sentimentale. Dal loro amore sono nati tre figli, Adriano Jr., Gioia e Gigliola. Quest’ultima è purtroppo morta da giovanissima, all’età di soli 23 anni, a causa della leucemia. Una morte tragica fonte di grande dolore per Aragozzini, che aveva già perso la sua seconda moglie Gioia per la stessa grave malattia.

Prima di Olimpia, la storia con Tina Turner

Prima di conoscere la sua attuale moglie, Adriano Aragozzini ha avuto molte storie d’amore importanti con nomi di spicco del mondo dello spettacolo. È particolarmente intrigante la sua storia con Tina Turner, che rimase al suo fianco per due anni. Il loro primo appuntamento fu decisamente memorabile, come racconta lo stesso Aragozzini in un’intervista concessa ad Un giorno da pecora: “Lei si presentò con un abito da sera straordinario dopo avere fatto la doccia e mangiammo parlando e scherzando. Io la guardai e le dissi: Tina, vorrei fare qualcosa di straordinario…Lei annuì e mi porse le labbra per baciarmi. Io invece mi alzai, tirai fuori dalla giacca la mia rivoltella e spari tre colpi per aria…Fu un momento di follia”. La Regina del Rock rimase spiazzata: “Allora, prima fu spaventata. Poi mi guardò con una faccia incredibile. Poi si mise a ridere per mezz’ora…”.