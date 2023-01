Dimitri Skofic, chi è il nipote di Gina Lollobrigida: vita privata, Instagram, carriera

Chi è Dimitri Skofic, nipote di Gina Lollobrigida. Il giovane ha una carriera come modello e ha cominciato a seguire le orme della nonna, lanciandosi nel mondo della recitazione. Scopriamo qualcosa in più sulla sua carriera e vita privata.

Chi è il nipote di Gina Lollobrigida, Dimitri Skofic: vita privata e carriera

Nato a Roma nel 1994, Dimitri Skofic compirà a breve 29 anni ed è noto al pubblico in quanto nipote di Gina Lollobrigida, celebre attrice italiana scomparsa il 16 gennaio 2023 all’età di 95 anni. Suo padre è Andrea Milko Skofic, figlio della Bersagliera e del suo primo marito, il medico e produttore sloveno Milko Skofic. Sua madre è una giornalista romana, Maria Grazia Fantasia. Dimitri ha deciso di seguire le orme della nonna e ha intrapreso una carriera nel mondo dello spettacolo. Lavora infatti come modello e attore.

Si è formato artisticamente al Centro internazionale di Cinema e Teatro a Roma e all’European Union Academy of Cinema and Theatre. Ha poi approfondito i suoi studi di recitazione partecipando a diversi master e workshop internazionali. Ha partecipato alla Masterclass del noto attore e acting coach hollywoodiano Bernard Hiller nel 2013, nel 2015 e nel 2016. Nel 2017 ha inoltre preso parte alla Masterclass di Paul Haggis, noto regista e sceneggiatore canadese, autore del copione di Casino Royale e Quantum Solace. Nel corso della sua carriera Dimitri ha recitato in diversi cortometraggi ed opere teatrali, tra cui Il mercante di Venezia, Victor Victoria e Il ritorno dalla villeggiatura.

Vita privata: fidanzata, Instagram

Dimitri Skofic è molto restio a concedere interviste, per questo non ci sono molte informazioni circa la sua vita privata e sentimentale. L’unico modo per dare uno sguardo nella sua quotidianità è attraverso il suo profilo Instagram, dove conta oltre 2mila follower. Non è solito pubblicare molti contenuti, ma ha pubblicato spesso foto e video dei suoi viaggi e delle sue vacanze.

Lo scontro giudiziario con Andrea Piazzola, le accuse dell’assistente di Gina: “Non si sono smentiti”

La famiglia di Gina Lollobrigida è stata al centro di una bufera giudiziaria nel corso degli ultimi anni. Il padre di Dimitri, Andrea Milko Skofic, ha denunciato l’ex tuttofare dell’attrice, Andrea Piazzolla, con l’accusa di averla raggirata e di essersi appropriato di alcuni beni della 95enne per poi venderli. Piazzola era di fatto diventato il “figlioccio” della Bersagliera. I due erano ormai così vicini da vivere persino insieme nella casa dell’attrice, in compagnia della fidanzata e della figlia dell’assistente. Secondo le accuse, Piazzolla avrebbe derubato la Lollobrigida di cifre che superano i 3 milioni di euro.

Da parte sua Piazzolla ha sempre negato le accuse e ha criticato aspramente sia Andrea Milko che Dimitri per il loro comportamento con Gina durate i suoi ultimi giorni di vita: “Non si sono smentiti: erano sempre gli ultimi ad arrivare e i primi ad andarsene. Io sono sempre stato accanto a Gina, dormivo lì in clinica. Tre giorni fa Milko mi ha detto che avrebbe voluto fare lui la notte e io gli ho risposto che ero felice, che sua madre sarebbe stata contenta. Poi mi ha mandato un messaggio per dirmi che non poteva più farla e che l’avrebbe fatta il giorno dopo. Ma non è venuto nemmeno la notte successiva”.