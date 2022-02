Italia alle Olimpiadi Invernali Pechino 2022: tutte le medaglie

Il percorso dell’Italia alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022, tutte le medaglie. Ecco la lista degli atleti italiani medagliati ai giochi olimpici, in programma dal 2 al 20 Febbraio.

Italia alle Olimpiadi Invernali Pechino 2022: medaglie

Dall’inizio delle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022, l’Italia ha ottenuto otto medaglie, due ori, quattro argenti e due bronzi, e si è piazzata ottava nella classifica generale. Ecco l’elenco di tutti gli atleti italiani che hanno conquistato il podio:

Tutto sugli atleti sul podio, vita e curiosità

Francesca Lollobrigida, argento nei 3000 metri speed skating, ha 30 anni, è nata a Frascati ed è la pronipote della celebre attrice Gina Lollobrigida. È stata anche per sedici volte campionessa del mondo in diverse specialità del pattinaggio a rotelle.

Quella del team azzurro di staffetta mista short track è la prima medaglia italiana nella nuova specialità di pattinaggio su ghiaccio, al suo esordio durante i Giochi Olimpici di Pechino. Con questo argento, in aggiunta all’oro nei 500 metri, Arianna Fontana raggiunge le dieci medaglie complessive.

Fontana è così l’atleta più medagliata della storia dello short track, sopra l’americano Apolo Anton Ohno e il russo di origine coreana Viktor An.

Per Dominik Fischnaller, atleta trentino di 28 anni, il bronzo nello slittino singolo maschile è la prima medaglia olimpica. È imparentato con altri due specialisti di slittino di alto livello: Hans Peter è suo fratello maggiore e Kevin Fishnaller è suo cugino. Anche per Omar Visintin il bronzo nello Snowboard cross è il primo podio olimpico.

Grande gioia per l’atleta altoatesino 32enne, che ha rischiato di saltare Pechino 2022 a causa di una lussazione al gomito un paio di mesi fa.

Francesca Brignone Ha ottenuto il primo argento olimpico della sua carriera e la sua seconda medaglia olimpica, dopo il bronzo vinto a Pyeongchang nel 2018, sempre nello slalom. L’italiana è stata staccata di soli 28 centesimi dalla svedese Sara Hector, che ha vinto l’oro, e distanziando inoltre la terza classificata, la svizzera Lara Gut-Behrami, di 72 centesimi.

Federico Pellegrino, detto Chico, è nato ad Aosta l’1 settembre 1990. È stato campione del mondo nella sprint ai Campionati mondiali di sci nordico a Lahti, nel 2017 e ha vinto per due volte la Coppa del mondo di sprint. Quella di Pechino è la seconda medaglia d’argento olimpica per il fondista, dopo quella del 2018 in Corea.

Con la loro straordinaria serie di undici vittorie consecutive, Stefania Costantini e Amos Mosaner hanno conquistato l’oro, nonché la prima medaglia nella storia del curling italiano.

Hanno rispettivamente 22 e 26 anni ed entrambi sono appassionati fin da piccolissimi alla disciplina. Per Stefania questa è la prima partecipazione ai giochi olimpici, mentre Amos è alla sua seconda volta, dopo Pyeongchang 2018.