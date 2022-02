Chi è Federica Brignone, vicecampionessa olimpica dello slalom gigante alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Per sciatrice milanese è la seconda medaglia olimpica in carriera, dopo il bronzo a Pyeongchang 2018.

Chi è Federica Brignone, argento olimpico nello slalom gigante a Pechino 2022

Federica Brignone si è classificata seconda alla gara di Slalom Gigante alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022, ottenendo il primo argento olimpico della sua carriera. È la sua seconda medaglia olimpica, dopo il bronzo vinto a Pyeongchang nel 2018, sempre nello slalom.

L’italiana è stata staccata di soli 28 centesimi dalla svedese Sara Hector, che ha vinto l’oro, e distanziando la terza classificata, la svizzera Lara Gut-Behrami, di 72 centesimi. “Se ci penso è incredibile.” -ha raccontato l’atleta- “Sono venuta qui senza essere salita in questa stagione sul podio in gigante. Oggi ero davvero molto concentrata, ho aspettato come non mai la seconda manche e mentre aspettavo mi sono detta, «oh mio Dio, è cosi lungo».

Sapevo che dovevo solo sciare e pensare alla mia sciata, quando sono arrivata al cancelletto dentro di me ho detto, «alla fine è solo una gara di sci»”.

Nata a Milano il 14 Luglio 1990, Federica Brignone è figlia dell’ex sciatrice professionista Maria Rosa Quario e di Daniele Brignone, maestro di sci. Nell’ultimo decennio, Federica si è affermata come una delle atlete di punta dello sci italiano. Con 19 primi posti nella Coppa del Mondo di sci alpino, è la sciatrice italiana più vincente nella competizione.

Specializzata nello slalom gigante, in carriera si è prestata anche ad altre discipline dello sci alpino, tra cui discesa libera, supergigante e combinata. Nel 2019 è la vincitrice della classifica di combinata alla Coppa del Mondo di sci alpino. Nel 2020 riesce a vincere la Coppa, classificandosi prima in slalom gigante e combinata.

Vita privata: Federica Brignone è fidanzata?

Federica Brignone è molto riservata e non è solita condividere informazioni sulla sua vita sentimentale. In passato ha avuto una relazione con un suo collega sciatore, il francese Nicolas Raffort.

I due si sono lasciati qualche anno fa, come ha confermato la sciatrice a Quotidiano.net nel 2020: “Avere per compagno un atleta come nel mio caso, per otto anni il discesista Nicolas Effort, semplifica un po’ le cose, oltre ad aiutare a parlare un francese perfetto. Ora sono tornata single“. I motivi della rottura non sono mai stati divulgati. Per il momento, l’atleta sembra essere ancora single, più concentrata sulla sua carriera sportiva che in scappatelle amorose.

La sciatrice aggiorna i suoi tifosi sulla sua vita, le sue gare e i suoi allenamenti attraverso il suo profilo instagram, che conta quasi 200mila follower.