Chi sono Stefania Constantini e Amos Mosaner, duo del curling a Pechino 2022

Chi sono Stefania Costantini e Amos Mosaner, coppia del curling in gara alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Il duo azzurro del doppio misto ha vinto tutti e nove i match del girone, assicurandosi un posto nella semifinale contro la Svezia.

Chi sono Stefania Constantini e Amos Mosaner, coppia del curling a Pechino 2022

Stefania Constantini e Amos Mosaner stanno facendo sognare gli appassionati di curling alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Con la loro striscia di nove vittorie si sono assicurati il primo posto nel round robin per il doppio misto, qualificandosi al turno successivo con due partite di anticipo.

Con la loro nona vittoria hanno eliminato il Canada, campione uscente della disciplina, battendolo per 8 a 7. Oggi continuano a inseguire una medaglia affrontando la semifinale contro la Svezia. A difendere i colori scandinavi Almida De Val e Oskar Eriksson, battuti dagli azzurri nel girone per 12 a 8. Scopriamo qualcosa in più sulla vita di Stefania Constantini e Amos Mosaner.

Chi è Stefania Constantini?

Nata il 15 Aprile 1999 a Pieve di Cadore, paesino montano in provincia di Belluno, Stefania Constantini ha scoperto da piccolissima la passione per il curling. Fu una sua amica poco più grande di lei a farle scoprire la disciplina, quando aveva solo nove anni e si era appena trasferita con la famiglia a Cortina d’Ampezzo. Nel 2016 partecipa ai Giochi Olimpici giovanili a Lillehammer, in Norvegia. Un anno dopo, nel 2017 è di nuovo in azzurro a San Gallo, ai Campionati Europei di curling, dove vince il bronzo nella gara a squadre. Pechino 2022 è la sua prima partecipazione ai Giochi Olimpici.

Chi è Amos Mosaner?

Amos Mosaner nasce a Trento il 12 Marzo 1995. Si avvicina al curling grazie a suo padre, grande appassionato dello sport. Il piccolo Amos seguiva il papà al palazzetto dall’età di tre anni, guardandolo giocare e aiutandolo con le attrezzature. Oggi Amos Mosaner è un giocatore di curling professionista, con due bronzi ai Campionati Europei ottenuti nel 2018 e nel 2021 e tre titoli giovanili, due ori agli Europei Juniores (2012 e 2013) e un argento alle Olimpiadi Giovanili di Innsbruck 2012.

Pechino 2022 è la sua seconda Olimpiade Invernale, dopo la sua partecipazione a Pyeongchang 2018.