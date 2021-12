Champions League, Juve Malmoe dove vederla e probabili formazioni

Champions League, Juve Malmoe dove vederla e come seguire le due squadre in campo. La Juventus si gioca il primo posto nel girone.

Champions League, Juve Malmoe dove vederla e come scenderanno in campo le due squadre per una sfida importante per i bianconeri in vista di una qualificazione come prima nel girone.

Champions League, Juve Malmoe dove vederla

Juventus-Malmo si disputerà mercoledì 8 dicembre all’Allianz Stadium di Torino. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 18.45. La sfida tra Juventus e Malmo verrà trasmessa in diretta streaming su Sky ai canali Sky Sport Uno (201 del satellite) e Sky Sport (252 del satellite).

Gli abbonati Sky potranno seguire la diretta streaming del match grazie al servizio Sky Go: vi basterà collegarvi al portale tramite pc o notebook, oppure scaricare la relativa app su smartphone o tablet.

C’è poi l’opzione NOW, il servizio streaming on demand di Sky: una volta acquistato il pacchetto ‘Sport’ sarà possibile selezionare la diretta della sfida di Torino dalla programmazione.

La trasmissione in diretta streaming sarà consentita anche da Mediaset attraverso il servizio a pagamento di Infinity+. Dopo aver completato registrazione e abbonamento si potrà seguire la partita in diretta sul dispositivo con il quale verrà effettuato l’accesso.

Juve vs Malmoe: probabili formazioni

La Juventus è già qualificata agli ottavi di Champions League ma non è ancora decisa la posizione nel girone. Dunque, ci sarà da verificare anche il risultato del Chelsea.

Allegri è intenzionata a scegliere per un turnover, dovendo rinunciare a Danilo, Ramsey, McKennie, Chiesa e Kulusevski. L’allenatore bianconero darà fiducia a Perin in porta, che verrà protetto dalla difesa a 3 composta da Rugani, Bonucci e De Ligt. A centrocampo occasione importante anche per Arthur, che ai propri fianchi avrà Bentancur e Rabiot. Bernardeschi e Alex Sandro sugli esterni, mentre la coppia d’attacco sarà Dybala-Morata.

JUVENTUS (3-5-2) probabile formazione: Perin; Rugani, Bonucci, De Ligt; Bernardeschi, Bentancur, Arthur, Rabiot, Alex Sandro; Dybala, Morata. All. Allegri

Tomasson dovrebbe schierare Ahmedhodzic, Nielsen e l’ex Sampdoria Moisander. Berget e Ries sugli esterni, centrocampo composto da Pena, Nalic e Lewicki. Davanti Birmanevic e Colak.

MALMOE (3-5-2) probabile formazione: Dahlin; Ahmedhodzic, Nielsen, Moisander; Berget, Peña, Nalic, Lewicki, Ries; Birmancevic, Colak. All. Tomasson

