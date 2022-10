Ronaldo via da Manchester: dove può finire il campione portoghese

Ronaldo via da Manchester: il portoghese ormai è in rotta con il club inglese e con l'allenatore olandese. L'addio è quasi certo.

Ronaldo via da Manchester: ormai è data per certa la rottura tra il portoghese ed il club inglese. Il suo possibile addio sarebbe sicuramente a gennaio con l’apertura del mercato invernale. Per fortuna del calciatore, c’è il mondiale.

Ronaldo via da Manchester

Cristiano Ronaldo è diventato un caso al Manchester United. Il Telegraph ha riferito della rottura tra il portoghese ed il club inglese che sarebbe insanabile. Orma il posto da titolare non c’è più ma è fisso quello in panchina con tante espressioni che stanno diventando virali.

Dove può finire il campione portoghese

Un possibile trasferimento del portoghese è rinviato a gennaio e di mezzo c’è lo Sporting Lisbona. La madre di Cristiano, Dolores, storica tifosa biancoverde ha dichiarato: “Prima di morire vorrei rivedere Cristiano allo Sporting. Se non sarà possibile mi accontenterò di suo figlio Cristiano Jr.: a 12 anni è già più forte di quanto fosse il padre alla sua età”.

Le altre idee che sono uscite anche dei mesi scorsi in campionati ancora europei non reggono.

Si era parlato nel mercato estivo del Chelsea ma Tuchel si era opposto e poi anche del Real Madrid ma la rottura con il presidente Perez escluderebbe questa opzioni. Si potrebbero riaprire le piste negli Emirati Arabi con contratti faraonici pronti a far felice e ricco il portoghese.

