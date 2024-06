Perché leggere questo articolo? Che fine ha fatto Simone Zaza dopo Euro 2016, la carriera del giocatore simbolo dell’ultima “Italia minore”.

La Nazionale italiana quest’estate disputerà gli europei di calcio in Germania. Quella di quest’anno è un’Italia un po’ minore molto diversa rispetto a quella che si era visto nella vittoria della scorsa edizione. Anche Josè Mourinho, ex allenatore della Roma, lo ha confermato dicendo esattamente che l’Italia non ha abbastanza talento in questa generazione. Gli azzurri di Spalletti ricordano la spedizione degli Europei del 2016: una “Nazionale minore” rispetto ai fasti dell’ultima vittoria a Euro 2020. Uno dei giocatori di quella squadra, allenata da Antonio Conte, era Simone Zaza, che non ha lascito un bellissimo ricordo. Cosa è successo all’attaccante dopo Euro 2016?

Simone Zaza 2015/2016

A quegli Europei del 2016 Simone Zaza arrivava dopo un stagione abbastanza buona con la Juventus. In bianconero aveva segnato una delle reti più importante della stagione contro il Napoli, indirizzando la Juve di Allegri a vincere il campionato. Stagione che gli permise di ottenere un posto tra i convocati di Antonio Conte, commissario tecnico scelto dalla Federazione dopo il lungo ciclo di Cesare Prandelli.

Durante l’europeo

Nell’estate del 2016, la Nazionale aveva disputato un europeo più che dignitoso, battendo a sorpresa due big del calibro di Belgio, ai gironi, e Spagna agli Ottavi. L’Italia però ha dovuto abbandonare la competizione ai quarti di finale, venendo eliminata dalla Germania ai calci di rigore. Proprio qui cominciano le disavventure di Zaza. Scelto tra i rigoristi, tutti ricordiamo dove è finito il pallone del suo rigore, dopo una bizzarra rincorsa con infiniti passettini: alto sopra la traversa. Anche Graziano Pellè, Leonardo Bonucci e Matteo Darmian avevano sbagliato il tiro dagli undici metri. Ma l’errore di Zaza è rimasto impresso nella memoria.

Post europeo

Dopo l’europeo la Juventus ha valutato Simone Zaza non più nei piani della società e ha iniziato a girarlo in prestito prima al West Ham United e poi al Valencia, che lo ha acquistato poi definitivamente. La stessa copione si è poi verificato l’anno successivo, con un prestito al Torino poi trasformatosi in acquisto a titolo definitivo.

Ora

A oggi, Simone Zaza ha 32 anni ed è svincolato dal giugno del 2023, in attesa di trovare una squadra. L’ultimo club in cui ha giocato è stato il Torino. Momentaneamente è fermo a 117 reti, considerando tutte le competizioni in cui ha giocato su 337 presenze. La maggior parte delle presene e delle reti sono in Serie A. La sua ultima partita nel campionato italiano risale al 18 marzo del 2022 contro il Genoa. Da lì sono partiti prima gli infortuni e poi il lunga parentesi da svincolato.

Intanto è tornato a vivere nei luoghi della sua infanzia: a Metaponto, vicino a Policoro (dove è nato e cresciuto) insieme alla sua compagna, la modella brasiliana Angelica Erthal, con cui ha avuto un figlio. Simone Zaza a quanto sembra ha deciso di cambiare completamente vita e di dedicarsi soprattutto alla famiglia e al figlio. Lo dimostra anche il fatto che Zaza, pare, abbia rifiutato un contratto del Bari. A confermarlo è stato proprio Ciro Polito ds del club pugliese. Sembrerebbe la parentesi da svincolato, sia Zaza il primo che non la vuole chiudere e godersi la vita familiare.