Chi è Federico Pellegrino: sci di fondo, moglie Greta Laurent

Chi è Federico Pellegrino: il campione sugli sci da fondo continua ad arricchire il suo personale medagliere. Anche alle Olimpiadi di Pechino 2022, porta a casa una medaglia.

Chi è Federico Pellegrino

Federico Pellegrino, detto Chico, è nato ad Aosta l’1 settembre 1990 ma originario di Nus, si avvicina allo sci in tenera età, entrando nel giro della nazionale a soli 9 anni. Inizia da subito ad ottenere risultati e a vincere medaglie, infatti vince un bronzo nella tecnica libera nel 2010 ai Mondiali Juniores.

Dopo aver conseguito alcuni buoni piazzamenti, Federico debutta tra i grandi fino ad ottenere la sua prima vittoria da professionista il 21 dicembre 2014 nella sprint a tecnica libera di Davos.

Nel 2016 vince per la prima volta la Coppa del Mondo di sprint. Nel 2017 lo sciatore vince la medaglia d’oro nella sprint e quella d’argento nella sprint a squadre ai Mondiali di Lathi. Nel 2019 ha vinto la medaglia d’argento nella sprint e la medaglia di bronzo nella sprint a squadre ai Mondiali di Seefeld in Tirol e, nel 2021, ha conquistato la seconda vittoria nella Coppa del Mondo di Sprint.

Nel febbraio del 2022, alle Olimpiadi di Pechino, ha vinto l’argento nella sprint di fondo, come quattro anni fa a Pyeongchang.

Federico Pellegrino: sci di fondo

Chico è praticamente nato con gli sci di fondo. Da quando aveva 4 anni non smette di praticarli ma soprattutto di allenarsi, come ha raccontato: “Durante l’anno effettuo circa 800 ore di allenamento compreso quello sugli sci, suddivise in 330 giorni circa. In media, sono meno di tre ore al giorno.

Poche? Nello sci di fondo non vince di più chi si allena di più, ma chi si allena meglio”.

Si allena con gli skiroll, gli sci a rotelle, ma anche con la corsa (per il fiato) e in palestra, per rafforzare il sistema muscolare. Il tutto accompagnato da un’attenta alimentazione, come ha confidato al Corriere della Sera : “In inverno, il giorno prima della gara, assumo da 600 a 800 grammi di carboidrati.

Due etti di pasta a pranzo e a cena. Per colazione scelgo il porridge. Il consiglio per gli amatori? Una sciata più o meno divertente dipende anche dal cibo che assumete. Attenzione soprattutto alla qualità e all’equilibrio”.

Federico Pellegrino: moglie Greta Laurent

Federico Pellegrino ha sposato nel giugno del 2021 Greta Laurent, classe 1992 e anche lei fondista della nazionale italiana. Si sono conosciuti proprio grazie al loro sport durante le gare regionali disputate anni fa nella categoria allievi.

Dal matrimonio la coppia non ha ancora avuto figli. “A fine carriera”, ha detto Greta.