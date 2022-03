Vostro Onore 2: ci sarà la seconda stagione? Quando potrebbe andare in onda?

Vostro Onore 2: la prima stagione della fiction con protagonista Stefano Accorsi nei panni di un giudice è terminata. Ci sono diversi indizi che conducono alla possibilità di continuare con una seconda stagione.

Vostro Onore 2: ci sarà la seconda stagione?

La prima stagione della fiction Vostro Onore si è conclusa. Due motivi sono indizi sulla possibile seconda stagione: il buon numero di ascolti e il finale aperto, come aveva anticipato anche Accorsi in un’intervista, qualche settimana fa: “La nostra serie ha un finale aperto, più simile all’originale israeliana.

Ci siamo dati la possibilità di andare avanti, anche se è prematuro parlarne adesso”.

Quando potrebbe andare in onda?

Per ora è solo un’idea ma probabilmente a breve si metterà mano alla sceneggiatura. Le riprese non inizieranno prima della fine dell’estate e presumibilmente la nuova stagione della serie partirà non prima di febbraio o marzo 2023.

Il giudice Pagani sarà alle prese con un altro caso che lo tocca da molto vicino e questa volta potrà contare sul sostegno del figlio Matteo, con cui ha ricucito i vecchi strappi dovuti alla drammatica morte della madre.

Il Cast confermato

Il cast della prima stagione e probabilmente della seconda verrà confermato con attori conosciuti come Stefano Accorsi, ma anche Barbara Ronchi, Francesco Colella, Betti Pedrazzi, Camilla Semino Favro, Leonardo Capuano, Isabella Mottinelli, Gabriele Falsetta, Roberto Oliveri, Simon Rizzoni, Riccardo Vicardi e Remo Girone.

