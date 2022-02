“Vostro Onore”, fiction Rai 1: trama, cast, quante puntate

A partire da lunedì 28 febbraio andrà in onda "Vostro Onore", fiction Rai che ha come protagonista l'attore Stefano Accorsi

Da lunedì 28 febbraio 2022 andrà in onda “Vostro Onore”, nuova fiction che sarà trasmessa su Rai 1. Uno degli attori protagonisti è Stefano Accorsi.

“Vostro onore”: trama

Personaggio principale della nuova fiction di Rai 1 Vostro Onore è Vittorio Pagani (interpretato da Stefano Accorsi), giudice milanese conosciuto per la sua onestà e integrità morale. Il suo rapporto complicato con il figlio, così come il dolore a seguito della morte della moglie, gli fanno trascorrere momenti privati molto difficili.

Quando però il figlio investe con la macchina un giovane esponente di una famiglia criminale (i Silva) Vittorio si trova ancora più in difficoltà e ad un bivio di scelte molto dure. Suo figlio ha sbagliato e il padre lo spinge a prendersi le sue responsabilità. Ad un certo punto, però, Vittorio fino si rende conto che, così facendo, la vita del figlio potrebbe essere davvero a rischio. Vittorio, quindi, si trova di fronte a un interrogativo che attanaglia qualsiasi genitore: che fare? Il conflitto interiore sarà alla base dei tormenti del protagonista.

Cast

Il cast include diversi attori conosciuti come Stefano Accorsi, ma anche Barbara Ronchi, Francesco Colella, Betti Pedrazzi, Camilla Semino Favro, Leonardo Capuano, Isabella Mottinelli, Gabriele Falsetta, Roberto Oliveri, Simon Rizzoni, Riccardo Vicardi e Remo Girone.

Quante puntate

La serie tv in onda in prima serata su Rai 1 andrà in onda con 4 puntate a partire da lunedì 28 febbraio.

Trailer