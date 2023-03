Pennsylvania, fabbrica di cioccolato esplode: si registrano morti e feriti. VIDEO

Pennsylvania, fabbrica di cioccolato è esplosa nelle scorse ore. Secondo le informazioni che arrivano dai media locali oltre ai feriti ci sarebbero anche dei morti. Da accertare ancora cosa sia successo all’interno dell’edificio. Il video che riprende la scena è davvero incredibile.

Pennsylvania, fabbrica di cioccolato esplode

Una forte esplosione si è verificata in una fabbrica di cioccolato a West Reading, nello stato di Pennsylvania, negli Stati Uniti. L’azienda, fondata nel 1948, impiega circa 850 addetti e in questo periodo lavora a pieno regime per la produzione dei dolci pasquali. L‘esplosione si sarebbe verificata alle 16:57 locali, ha provocato la distruzione della struttura e il danneggiamento di un edificio vicino.

Si registrano morti e feriti

Secondo i media locali, a seguito dell’esplosione si sono registrati almeno otto feriti e purtroppo anche due morti. Da accertare ancora le cause che ha portato all’enorme scoppio all’interno della fabbrica. Alcune delle persone ferite sono state prese in cura e qualcuno è stato anche dimesso dall’ospedale.

