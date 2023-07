Friuli Venezia Giulia, il maltempo nella notte ha causato tanti danni in tutta la Regione: anche una vittima

Friuli Venezia Giulia, il maltempo ha colpito la Regione riportando diversi danni in alcune zone in particolare.

Friuli Venezia Giulia, il maltempo h colpito nella notte quasi interamente tutta la regione provocando diversi danni. Numerosi sono stati gli interventi dei Vigili del Fuoco e purtroppo si è dovuto registrare anche una vittima.

Friuli Venezia Giulia, maltempo nella notte

Il Friuli Venezia Giulia è stato colpito da un pericolo maltempo nella notte. Numerosi sono stati gli interventi dei Vigili del Fuoco tra le 4.30 e le 8, mettendo in sicurezza per alberi, grondaie, tende e pali caduti o pericolanti. Il territorio più colpito è stato quello del comando di Udine che ha portato a termine 13 interventi, 9 sono stati gli interventi conclusi dal comando di Trieste, 3 quelli per il comando di Gorizia e 1 per il comando VV.F. di Pordenone. Ci sono state piogge abbondanti (10-30 mm), grandinate locali e raffiche di vento sui 100-130 km orari verificatosi dalle 2:30 della notte per alcune ore.

Tanti danni in tutta la Regione

Tanti i danni in molte zone della Regione e purtroppo si è registrata anche una vittima: un uomo è rimasto vittima di un incidente stradale a Strassoldo di Cervignano, scontrandosi contro un muretto per evitare un albero. I forti temporali hanno risparmiato poche zone con i danni che si sono registrati in particolare dal Pordenonese all’Isontino, dalla Bassa Friulana fino al Gemonese.

