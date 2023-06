Marco Patrignani, chi è il produttore musicale: vita privata, carriera, moglie, figli

Chi è Marco Patrignani, noto produttore musicale. Figlio dello stimatissimo fonico Franco Patrignani, si è costruito una carriera importante nel mondo della musica, dove lavora da oltre cinquant’anni. Scopriamo qualche informazione in più sul suo conto.

Chi è Marco Patrignani, vita privata e carriera del produttore musicale

Marco Patrignani è un nome molto conosciuto e rispettato dietro le quinte del mondo dello spettacolo italiano. È un figlio d’arte, cresciuto tra musica e studi di registrazione. Suo padre era infatti il celebre fonico degli anni Sessanta Franco Patrignani che, con sua moglie Emma, ha gestito gli studi Ortophonic, fondati da quattro giganti della musica: Piero Piccioni, Armando Trovajoli, Luis Enríquez Bacalov ed Ennio Morricone. Sotto la direzione di Franco ed Emma, gli Ortophonic diventarono tra i più rispettati e influenti studi dell’industria discografica internazionale. Oggi sono noti come Forum Music Village e sono gestiti dal figlio della coppia, Marco Patrignani.

Dopo essersi laureato a San Diego, infatti, Marco si è costruito una brillante carriera come produttore discografico lavorando con molti artisti di spicco come Massimo Di Cataldo, Morrissey e Daniele Groff. Nel 1997 decide di raccogliere l’eredità di famiglia e di riportare in alto gli studi resi grandi da suo padre, portando il Forum Music Village al passo con le moderne tecnologie. Nel corso degli anni Patrignani ha espanso il campo d’azione dei suoi studi, lanciandosi in molti progetti paralleli. Tra questi spicca la collaborazione con l’Orchestra Italiana del Cinema, con la quale porta avanti registrazioni di colonne sonore con orchestra sinfonica, nonché la scuola per fonici Forum Academy.

Vita privata: moglie, figli

Si sa pochissimo circa la vita privata di Marco Patrignani. Non è noto al pubblico se sia sposato o l’eventuale identità della sua partner, né se abbia mai avuto figli. È possibile che possa scucirsi un po’ al riguardo in future interviste televisive, ma in passato si è sempre dimostrato molto riservato con i media.